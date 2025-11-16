Hacete socio para acceder a este contenido

Peñarol y Liverpool empatan 0 a 0 en la semifinal del Uruguayo

El ganador de este encuentro deberá enfrentar a Nacional, primero en la Tabla Anual, la semana que viene en la final del Campeonato Uruguayo.

Peñarol por un lugar en la final.

Peñarol y Liverpool empatan sin goles en el Estadio Centenario por un lugar en la final del Torneo Uruguayo. En el original sistema de definición del fútbol, los ganadores tanto del Apertura como del Clausura no tienen asegurado jugar la final. Por eso se enfrentan en una semifinal para definir cuál juega frente a Nacional.

Durante casi todo el primer tiempo los aurinegros no generaron casi nada en ofensiva, lo que facilitó el trabajo de Liverpool.

En caso de empate se deberá jugar un alargue y si al final de este continúa el empate se definirá por penales.

El ganador clasificará a las finales (que serían los domingos 23 y 30 de noviembre en los estadios cada club) y se meterá en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

LIVERPOOL:

Sebastián Lentinelly; Amaro, Martín Rea, Enzo Castillo y Lucas Suárez; Gonzalo Napoli, Martín Rabuñal y Lucas Acosta; Manuel Castro, Abel Hernández y Nicolás Vallejo.

DT: Joaquín Papa

PEÑAROL:

Brayan Cortés; Pedro Milans, Javier Méndez, Nahuel Herrera y Olivera; Ignacio Sosa, Jesús Trindade y Eric Remedi; Leonardo Fernández; Maximiliano Silvera y Matías Arezo.

DT: Diego Aguirre

Jueces: Andrés Matonte, asistido por Horacio Ferreiro y Martín Soppi. Bruno Sacarelo oficiará de cuarto juez. En el VAR estarán Antonio García, Yimmy Álvarez y Santiago Fernández.

