Peñarol y Liverpool empatan sin goles en el Estadio Centenario por un lugar en la final del Torneo Uruguayo. En el original sistema de definición del fútbol, los ganadores tanto del Apertura como del Clausura no tienen asegurado jugar la final. Por eso se enfrentan en una semifinal para definir cuál juega frente a Nacional.
en el centenario
Peñarol y Liverpool empatan 0 a 0 en la semifinal del Uruguayo
El ganador de este encuentro deberá enfrentar a Nacional, primero en la Tabla Anual, la semana que viene en la final del Campeonato Uruguayo.