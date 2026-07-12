Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Club Atlético Peñarol | Cerveceros | aurinegros

torneo intermedio

Peñarol y Racing empatan 1 a 1 en partido clave por puntos de la Tabla Anual

Aurinegros y cerveceros se enfrentan en el Centenario; Peñarol procura quedar a un punto de Deportivo Maldonado en la Anual y los cerveceros igualar esa línea.

Peñarol y Racing se juegan puntos clave.

Peñarol y Racing se juegan puntos clave.

 Enzo Santos / FocoUy
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Peñarol cae 1 a 0 ante Racing. Un gol de Alex Vázquez a los 30 minutos puso al cervecero en ventaja frente a un aurinegro con pocas ideas.

El primer tiempo del encuentro fue cortado por varias infracciones pero igualmente mostró a un Racing mejor plantado en la cancha del Centenario. Esto quedó en evidencia en el gol de Vázquez que puso justicia al trámite del partido.

Antes de finalizar el primer tiempo, Diego Aguirre le dio entrada al juvenil Leonel Jaime, proveniente de la reserva de River argentino, en sustitución de Jesús Trindade, un cambio esperado recién para el segundo tiempo.

En resumen, el primer tiempo mostró a un Racing mejor plantado y un pésimo desempeño de Peñarol. Y con este resultado de 1 a 0 se fueron al entretiempo.

PEÑAROL:

Washington Aguerre; Brian Barboza, Mauricio Lemos, Lucas Ferreira y Maximiliano Olivera; Jesús Trindade y Nicolás Fernández; Javier Cabrera, Leandro Umpiérrez y Eduardo Darias; y Abel Hernández.

DT: Diego Aguirre

RACING:

Federico Varese; Guillermo Cotugno, Felipe Álvarez, Elías Bentancor y Martín Ferreira; Rodrigo Dudok, Álex Vázquez, Juan Pablo Bosca y Esteban da Silva; Tomás Habib y Sebastián da Silva.

DT: Cristian Chambian

Jueces: Esteban Ostojich será el árbitro principal, acompañado de los asistentes Martín Soppi y Nicolás Piaggio, mientras que Daniel Rodríguez oficiará de cuarto juez. Diego Dunajec y Santiago Fernández estarán en el VAR.

Temas

Te puede interesar