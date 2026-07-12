Peñarol y Racing empatan 1 a 1 en partido clave por puntos de la Tabla Anual

En resumen, el primer tiempo mostró a un Racing mejor plantado y un pésimo desempeño de Peñarol. Y con este resultado de 1 a 0 se fueron al entretiempo.
PEÑAROL:
Washington Aguerre; Brian Barboza, Mauricio Lemos, Lucas Ferreira y Maximiliano Olivera; Jesús Trindade y Nicolás Fernández; Javier Cabrera, Leandro Umpiérrez y Eduardo Darias; y Abel Hernández.
DT: Diego Aguirre
RACING:
Federico Varese; Guillermo Cotugno, Felipe Álvarez, Elías Bentancor y Martín Ferreira; Rodrigo Dudok, Álex Vázquez, Juan Pablo Bosca y Esteban da Silva; Tomás Habib y Sebastián da Silva.
DT: Cristian Chambian
Jueces: Esteban Ostojich será el árbitro principal, acompañado de los asistentes Martín Soppi y Nicolás Piaggio, mientras que Daniel Rodríguez oficiará de cuarto juez. Diego Dunajec y Santiago Fernández estarán en el VAR.