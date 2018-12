Pensamientos sueltos de un frenteamplista distante

Buenas noticias para el país, malas para El País

Uruguay fue declarado el país con el ingreso per cápita más alto de América Latina y el Caribe por el Banco Mundial. Tabaré es el presidente con mejor imagen en la región, de acuerdo a un estudio de la empresa Ipsos. Astori es el mejor ministro de Economía de Latinoamérica, aseguró Global Markets.

La Asociación de Psicoanalistas del Uruguay lamentó que se difundieran estas noticias, ya que han constatado agravamientos en los estados depresivos de sus pacientes rosados. Por otra parte, agradeció a El País el dedicarle el mínimo o ningún espacio a tales logros.

Cosas de blancos

Cuando una periodista consultó a Luis Alberto Lacalle sobre la confesión de García Pintos en cuanto a la práctica de sacar dinero del Estado para las arcas del Partido Nacional, ofuscado con la insolente, le respondió que estaba alejado de la política, por lo que no opinaba. Sin embargo, sigue opinando desde las páginas del diario El País y tratando de corrupto a Rafael Correa.

A ver si nos entendemos… Lacalle tratando de corrupto a alguien…

Lacalle…

Su hijo prometió derogar la tolerancia cero con el alcohol en la sangre de los conductores. Si lo logra, saldremos a festejar todos en caravana rumbo a un boliche de Pocitos. Su viejo paga la vuelta.

***

Si ganan los blancos, andá pensando en comprarle una computadora a tu hijo, porque la Carrió uruguaya será la ministra de Educación y quiere liquidar el Plan Ceibal.

***

Los rosados están preocupados por la libertad de expresión de los sindicalistas.

A ver, hablo de la derecha…

No sé con qué irónica maldad rematar esto. Suplico a los lectores que me ayuden enviando sugerencias; porque creo que la noticia en sí ya es el summum de la ironía.

***

Sanguinetti vive y lucha. Su resurrección ha duplicado la intención de voto al Partido Colorado. En 1984 ganó por primera vez la presidencia gracias a que los milicos mantuvieron encarcelado a Wilson Ferreira Aldunate durante toda la campaña. A Wilson lo largaron el 30 de noviembre, cinco días después de las elecciones, y pretendieron cobrarle la estadía en el calabozo. No es broma.

Lo que son las cosas. Hoy Sanguinetti es el principal aliado de los blancos, esos a los que Wilson llamaba baratos. Tampoco es broma.

***

Nuestro más digno adversario

Recuerdo el retorno del carismático líder blanco. Los milicos habían preparado un operativo de guerra para recibirlo. En el barco de retorno le acompañaban algunas personas indeseables como los hermanos García Pintos (el malo y el peor); pero también nuestros queridos y recordados Pablo Estramín y Germán Araújo.

Hay cosas que se no se pueden olvidar.

Hay cosas que no se deben olvidar.

***

Plaga

El diputado blanco Álvaro Dastugue le exigió a la ministra María Julia Muñoz que se retractara por haber escrito un twit manifestando su preocupación por el avance de los neopentecostales, “una plaga que aumenta”. El diputado -que envió una nota a Tabaré para que la castigara y la quiere demandar penalmente por violar el artículo 149 del Código Penal- es el yerno del pastor Jorge Márquez, que lidera la iglesia Misión Vida.

Una vez conocí a un pastor que no era estafador. No andaba en vehículos caros ni tenía una casa ostentosa y educó a sus hijos para ser personas ejemplares. Fue el único; todos los demás, y en cuanto país anduve, resultaron jodedores que estimulan la superstición, te hacen ver al diablo hasta en la sopa, te hablan de brujerías y curas milagrosas en pleno siglo XXI y arman espectáculos burdos con gente histérica tirándose al piso entre gritos y aberraciones varias. Eso sí, en cada sesión suele haber una persona que vuelve a caminar o recupera la vista y de puro agradecimiento les siguen adonde van para volver a caminar o ver y en cada ciudad se produce nuevamente el milagro.

Basados en una novela mitológica, se hacen millonarios explotando la imagen de un flaco que promovió el desprendimiento de los bienes mundanos y son ostentosos mientras que Jesús nunca conoció otra corona que no fuera la de espinas.

Es increíble que nadie tenga los cojones para frenar a esta horda de estafadores a la cual María Julia se quedó corta tratándola de plaga.

Esperen un momento. Me tocan el timbre; ya vuelvo.

Ay… me acaba de llegar una citación al juzgado.

***

Millonarios al poder

En Uruguay tenemos dos Donald Trump. Uno hizo un casting para reclutar a sus candidatos y al otro ni dios lo conoce; pero está volcando una fortuna para ser presidente.

Una vez escribí que un político es como la pasta dental: se vende con una sonrisa y muchos dólares invertidos en publicidad. Parece que estos dos se lo tomaron muy en serio. Olvidé decirles que también es fundamental que el pomo del dentífrico tenga contenido.

Novick, aunque lo parezca, no es blanco; pero tiene una suerte negra. Contrató a Giuliani para darle por la jeta a Bonomi y el gringo terminó elogiando al gobierno.

Ya no se puede confiar en nadie.

***

Yanquis go home

No todos los palos son para los blancos. Me gustaría que alguien me explicara como si fuera un niño de cinco años (con bananitas y manzanitas) por qué accedimos a abrir las puertas a los militares norteamericanos.

Una cosa es que ya nos tengan escaneados pasto por pasto y otra es que lo hagan con nuestra anuencia. Este gesto implica dar la bienvenida a una fuerza que ha causado horror en todas partes del globo con violaciones, torturas y atentados contra civiles.

Obviamente, dicho gesto de “apertura” hará que les caigamos muy bien a ya saben quiénes y quizá nos tiren alguna migaja como agradecimiento; pero lo que perdemos es invaluable. Además, no hay nada que justifique esta medida. La reunión del G20 es en Buenos Aires, no en Montevideo.

¿Qué hubiera pasado si permitiéramos el ingreso de tropas chinas o venezolanas?

Dicen que en cada aeronave irá un militar uruguayo. ¿Sabrán inglés?

***

Hay quienes pretendieron aplicar la disciplina partidaria a los representantes del PVP y el Partido Comunista por negarse a votar algo que atenta contra sus principios. Yo le llamo disciplina cuartelaria.

Vaya mi apoyo hacia quienes arriesgan sus bancas para defender los principios fundacionales del Frente Amplio.

***

Estamos en peligro de retroceder a un pasado nefasto, signado por la corrupción y la insensibilidad por los más necesitados. Las encuestas dicen que ganamos en primera vuelta; pero en segunda se complica porque se junta toda la derecha. Y Tabaré que no despierta… Y el Frente que no despierta.

No hablo de la gestión; hablo de la promoción de la gestión.

¡Qué bueno sería un Plenario convocado para tratar un solo tema! ¿Por qué si se han logrado avances históricos no avanzamos en apoyo electoral? En vez de un encuentro donde nos tiremos flores, tendremos que analizar crudamente cuáles son nuestros flancos débiles. Hacerlo después de las próximas elecciones, como se hizo en Maldonado, ya no servirá de nada.

***

En estas cosas ando pensando; pero como dicen varios en el Face, no puedo opinar porque llevo un año y medio fuera y no sé lo que pasa en Uruguay.