Pepe Mujica: «Hace años que en mi jardín no cultivo el odio»

Este martes 20 de octubre el expresidente José «Pepe» Mujica dejó su banca en el Senado poniéndole fin a una trayectoria parlamentaria de más de 25 años.

Durante su discurso de despedida expresó que «hay un tiempo para llegar y hay un tiempo para irse en la vida», expresó algunos agradecimientos. «Le tengo que agradecer a los funcionarios que en estos 26 años en esta casa me han soportado, sé que algunos ya no están. Quiero también agradecer a muchos colegas, diputados y senadores, con los que he compartido horas duras y otras hasta jocosas. Los quiero simbolizar en uno que se sentaba en esta butaca, (Alejandro) Atchugarry, un liberal de marca mayor, no un liberal en economía, en la humanística».

Explicó que se va del Senado porque lo «está echando la pandemia» y, en tal sentido, agregó que «ser senador significa hablar con gente y andar por todos lados, el partido no se juega en los despachos». En este sentido, dijo estar «amenazado por todos lados», ya que sufre una «doble circunstancia», la «vejez» y «una enfermedad inmunológica crónica».

Tras recibir palabras de elogios de algunos presentes, dijo: «yo tengo mi buena cantidad de defectos, soy pasional, pero en mi jardín hace décadas que no cultivo el odio».

«Aprendí una dura lección que me impuso la vida, y es que el odio termina estupidizando, porque nos hace perder objetividad frente a las cosas. El odio es ciego como el amor, pero el amor es creador, y el odio nos destruye. Una cosa es la pasión y otra cosa es el cultivo del odio», agregó.

«Por eso he pasado de todo en la vida, estar seis meses atado con alambre con las manos en la espalda, estar dos años sin que me llevaran a bañarme y tener que bañarme con un frasco con una taza de agua y un pañuelo. He pasado de todo, pero no le tengo odio a nadie», continuó.

Al finalizar su oratoria, opinó que «hay que darle gracias a la vida. Triunfar en la vida no es ganar, triunfar en la vida es levantarse y volver a empezar cada vez que uno cae».