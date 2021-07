Pereira: «Esta forma de gobernar no es compartida por la sociedad uruguaya»

Para el presidente del Pit-Cnt, Fernando Pereira, lo que está en juego en este referéndum, también, es que esta forma de gobernar no sea compartida por la sociedad uruguaya.

«Hay una parte de contenido y no le voy a esquivar. Pero hay una parte de forma, que no debería usarse en ninguna parte del mundo para construir una legislación que luego va a cubrir cinco años», reveló en Desayunos informales.

«Si los gobiernos del futuro tienen estas tentaciones de llegar con sus programas de gobierno e instalarlos, el gobierno va a quedar debilitado fuertemente. Acá hay una discusión que tiene que ver con la forma, y también con el contenido”.

Paravel sindicalista, “esta ley tiene un problema de forma. En 90 días analizó temas de vivienda, trabajo, economía, empresas públicas, con los alquileres, con el derecho penal. También con una reforma educativa colocada en una ley de urgente consideración, y todo esto tuvo que ser discutido en 90 días”.

«Las leyes que dieron menor calidad democrática fueron la LUC y la ley de ómnibus, que no están permitidas en buena parte del mundo. Tienen muy baja reputación legal estas leyes, y diversos politólogos se cuestiona como forma de llevar adelante un plan de gobierno agravado por la pandemia. La forma hace al contenido», reveló.

Por último mencionó que Factum y Opción dijeron que luego de cinco meses buena parte de la población no conocen nada sobre la ley. Esto se vincula con que las organizaciones sociales pudieron ir 15’ a exponer su opinión, y los catedráticos lo mismo. «No se tomó en cuenta la opción de los expertos y solo se utilizó la mayoría parlamentaria”, concluyó.