Pereira sobre Manini: «Tendrá que demostrar que no es colono»

Este domingo el senador Guido Manini Ríos respondió a través de un comunicado a la noticia conocida el viernes sobre una inspección y un informe posterior del Instituto Nacional de Colonización (INC) que lo indica a él junto con su esposa, la ministra Irene Moreira, y el padre de ella, Roque Moreira, como “colonos propietarios”. Sin embargo el líder de Cabildo Abierto no probó que sus tierras ya no estén afectadas a Colonización.

El tema levantó polémica el fin de semana. El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, se refirió a la situación del senador de CA y el campo en Artigas. Se expresó con cautela y dijo que Manini Ríos tiene que “demostrar que no es colono”. “Está claro que hay una investigación que arrojó determinados resultados, el INC decidió pasarlo a Jurídica”, dijo, aunque agregó que “en principio no hay que prejuzgar”.

“Si él dice que no es colono tendrá documentos que lo acrediten, aparentemente Colonización tiene documentos que acreditan que sí lo es, pero no hay que prejuzgar, hay que esperar que todo el procedimiento culmine”, expresó. En este sentido, apuntó que en el oficialismo “siempre andan apurados” para juzgar situaciones, pero en el FA no van a “funcionar a la velocidad de Twitter”.