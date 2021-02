Pereira: «Los trabajadores no tienen culpa de la falta de presupuesto»

Luego de que se hicieran públicas las denuncias por falta de medicación en hospitales dependientes de la Administración de los Servicios de Salud del Estado(ASSE), en el Cerro y en el departamento de Florida, el presidente del organismo estatal, Leonardo Cipriani, responsabilizó a los funcionarios de las farmacias de ASSE por el faltante.

Estas declaraciones generaron el rechazo de la Federación de Funcionarios de Salud Pública (FFSP) que adjudicó el problema de la falta de medicamentos a la «inoperancia de los equipos de gestión».

Caras y Caretas Portal dialogó con el presidente de la federación, Martin Pereira, quien opinó que Cipriani «quiere echarle la culpa de la faltante de medicación a los trabajadores». El dirigente sindical cuestionó que el jerarca se haya referido a trabajadoras y trabajadores del hospital de Florida con «cierta intención política de que se generará una mala imagen del organismo».

«El doctor Cipriani tiene claro, desde el momento que asumió, que la federación quiere que ASSE sea el mejor prestador de salud, que sus usuarios sean los mejores atendidos y que no exista una política de salud para ricos y salud para pobres. En este sentido, estuvimos hablando con los compañeros de Florida, del sindicato de base del hospital, y sabemos que la dificultad se explica por la logística que tiene el manejo del medicamento dentro del hospital, ya que muchas veces hay stock dentro del establecimiento, pero no en la farmacia, por lo cual los trabajadores les tienen que plantear al usuario que vuelva al otro día. Eso es algo que tiene que trabajar ASSE, es un tema de gestión y no culpa de los trabajadores que le ponemos la cara al faltante de presupuesto que hay para la compra de medicamentos», explicó Pereira.

Por otra parte, el presidente de FFSP recordó que a principio de año la federación advirtió que existiría un corrimiento de usuarios desde el sector privado hacia ASSE que generaría dificultades en cuanto a la disponibilidad de medicación, así como en la calidad de atención en los hospitales de ASSE. «Lo que está sucediendo nos da la razón y no es culpa de los trabajadores».

Consultado sobre la respuesta de ASSE para resolver la falta de medicación, Pereira respondió: «Sabemos que se está planteando un nuevo método de logística para las compras por parte de ASSE, lo cual se planteó desde el sindicato en el momento que se presentó el directorio, pero ya ha pasado un año y todavía no se ha puesto en práctica y las dificultade se están teniendo, expresado por las unidades ejecutoras y los mismos directores, porque no tienen presupuesto para comprar más medicación.El presupuesto y la medicación estaba calculado para cierta cantidad de usuarios y, actualmente, hay que sumarle 100.000 usuarios más».

Pereira insistió en que la población debe comprender que, si bien las consecuencias de las dificultades las terminan pagando los trabajadores porque el usuario descarga en ellos la falta de respuestas, el problema es la falta de presupuesto y de gestión por parte a ASSE».