Peste porcina africana: Uruguay refuerza controles en puertos y aeropuertos

La PPA no representa un peligro para la salud humana, pero mata a los cerdos domésticos y silvestres. No existe vacuna contra esta enfermedad, el virus es altamente resistente en el ambiente y en los productos de origen porcino contaminados. Los comportamientos imprudentes pueden diseminarla.

La llegada de la peste porcina africana (PPA) al continente americano, luego de confirmada en República Dominicana, el gerente del Sistema Inteligente de Bioseguridad Agroalimentaria en Frontera – Barreras Sanitarias (Sibaf), Andrés Salvo, informó que Uruguay reforzará todas las medidas para extremar los cuidados en todas las fronteras y mitigar un posible ingreso, especialmente en los aeropuertos y puertos internacionales.

Además de los controles habituales que se realizan, tanto de manera directa como a través de escaners para detectar a quienes intenten ingresar productos y subproductos que puedan contener el virus, se solicita a la población la colaboración para evitar ingresar con dichos productos, que posteriormente puedan propagar el virus entre animales domésticos o silvestres.

Se deben tomar medidas preventivas estrictas en el medio rural y en los mercados para proteger a los propios cerdos y los vecinos.

Luego de 40 años de estar libres de esa enfermedad, que es devastadora para la producción suina, de diseminarse en todo el continente e ingresar a Uruguay puede tener un impacto productivo y económico sumamente importante.

Algunas de las medidas aplicadas han sido el lanzamiento de una campaña de sensibilización para los viajeros, productores y a la población en general para que se extremen los controles en productos derivados de origen suino. Asimismo, se está procediendo a la destrucción de los «catering» que ingresan en vuelos internacionales y de todos los residuos orgánicos de los buques que llegan al Uruguay.

¿QUÉ ES LA PESTE PORCINA AFRICANA Y QUÉ LA CAUSA?

La PPA es una enfermedad viral altamente contagiosa de los cerdos. El virus, por lo general, sólo se encuentra en África, pero han tenido lugar brotes en Europa, América del Sur y el Caribe. La PPA se erradicó del hemisferio occidental y nunca surgió en los EE.UU. La enfermedad tiene graves consecuencias en la salud del animal y en la economía, incluyendo restricciones de exportación. La limitación de movimientos, despoblación y medidas de control estricto serán necesarias para erradicar la enfermedad.

¿QUÉ ANIMALES CONTRAEN LA PESTE PORCINA AFRICANA?

La peste porcina africana afecta a miembros de la familia de los cerdos, inclusive el cerdo doméstico, los jabalíes europeos, los potamoqueros de río, los cerdos de los arbustos, los jabalíes gigantes de la selva y pecaríes.

¿CÓMO PUEDE MI ANIMAL CONTRAER LA PESTE PORCINA AFRICANA?

La peste porcina africana con frecuencia ingresa a la piara mediante su alimento con sobras de comida sin cocción o faltas de cocción (basura) que contenga productos derivados de cerdo contaminados (por vía oral). Una vez infectado, el virus se propaga fácilmente entre los cerdos por contacto directo o indirectamente por contacto con objetos contaminados (fomites), tales como vehículos, equipos, calzado o ropa. Algunas especies de garrapatas (vectores) pueden transmitir el virus. Otros insectos o moscas chupadoras de sangre también pueden transmitir el virus entre los cerdos. La trasmisión por aerosol es limitada.

¿CÓMO PUEDE LA PESTE PORCINA AFRICANA AFECTAR MI ANIMAL?

Los síntomas de la PPA pueden ser variables pero con frecuencia incluyen fiebre alta, disminución de apetito y debilidad. La piel se puede enrojecer, mancharse o mostrar lesiones de color oscuro. Los cerdos infectados también pueden experimentar diarrea, vómitos, tos y problemas respiratorios. Las hembras preñadas con frecuencia sufren abortos. La muerte, por lo general, tiene lugar entre 7a 10 días luego de la aparición de los síntomas de la enfermedad; sin embargo, es posible la muerte repentina sin signos de enfermedad en piaras que se exponen por primera vez al virus. Los animales que se recuperan de la enfermedad pueden ser portadores del virus durante varios meses. Los potamoqueros de río, los cerdos de los arbustos y los jabalíes gigantes de la selva infectados con el virus por lo general no muestran signos de la enfermedad pero pueden transmitir el virus a otros cerdos.

¿PUEDO CONTRAER LA PESTE PORCINA AFRICANA?

No. Los humanos no son susceptibles al virus de la peste porcina africana.

¿A QUIÉN DEBO CONTACTAR SI SOSPECHO EL CONTAGIO CON PESTE PORCINA AFRICANA?

Contacte a su veterinario de inmediato. La peste porcina africana no se encuentra actualmente en los Estados Unidos; la sospecha de la enfermedad requiere atención inmediata.

¿CÓMO PUEDO PROTEGER A MIS ANIMALES DE LA PESTE PORCINA AFRICANA?

La peste porcina africana es altamente contagiosa. No se debe permitir que los cerdos sanos tengan contacto con cerdos salvajes o cerdos domésticos bajo sospecha de tener la enfermedad. Los cerdos nuevos que ingresan o vuelven al establecimiento deben aislarse durante varias semanas antes de juntarlos con la piara. No se debe alimentar a los cerdos con sobras de comida sin cocción. Todos los restos de alimentos que se provean a los cerdos deben calentarse al menos a 70 °C durante 30 minutos. El control de las garrapatas con acaricidas y el control de moscas también ayudan a evitar la transmisión de la peste porcina africana. El control de la PPA requerirá de cuarentena y despoblación de animales afectados a fin de evitar que se propague la enfermedad. No existe vacuna o tratamiento para la PPA. (MGAP).