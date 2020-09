Piden reabrir en fiscalia denuncia contra Carlos Moreira

El escrito dirigido al fiscal Jorge Díaz por parte del Dr. Ismael blanco expresa: «Quien suscribe, Dr. ismael Blanco Martino, en calidad de abogado patrocinante de los Ediles de la Bancada Política del Frente Amplio del Departamento de Colonia, me presento en la investigación indagatoria por usted dispuesta respecto del ex intendente de dicho departamento, Dr. Carlos Moreira, en referencia a los autos NUNC 2019288272, en los que al amparo del Art. 99 del CPP, solicitamos la reapertura de la causa, a fin de hacerle llegar el siguiente planteo, digo: El 14 de febrero del año en curso, Ediles de la Bancada Política del Frente Amplio del Departamento de Colonia, comparecieron ante la Fiscalía competente a cargo de la Doctora Travers, solicitando la reapertura de la investigación preliminar sustanciada respecto del Dr. Moreira, habida cuenta que el archivo fue dispuesto «Sin perjuicio» y con anterioridad a que la Junta de Transparencia y Ética Pública dictara informe requerido por los Ediles, a fin de obtener un dictamen del órgano competente que permitiera evaluar si el indagado había actuado conforme a derecho en el otorgamiento de pasantías en la Comuna. Del Dictamen emitido por la JUTEP surgen probadas documentalmente serias irregularidades en la gestión del intendente, en particular en lo que refiere al otorgamiento de pasantías y sus prÓrrogas, razÓn por la cual los denunciantes consideraron que ameritaba proseguir la investigaciÓn. Es por ello que se denunció el hecho nuevo ante la Fiscalía, y se solicitÓ recabar pruebas -que no habían sido sustanciadas en la investigación realizada antes del archivo sin perjuicio- que había sido propuesta en esta instancia por los denunciantes, entre otras, prueba por informes a la intendencia para recabar información respecto de determinadas pasantías otorgadas que se individualizan e informaciÓn, cuya información los Ediles habían solicitado a la comuna sin obtener respuesta en más de una docena de ocasiones’ Se solicitó además, se recabará prueba testimonial, interrogando a Jerarcas Departamentales que se individualizaron, esta, entre otras pruebas ofrecidas que llamativamnte nunca había sido recabada’ Las irregularidades administrativas están probadas a entender de los denunciantes, y confirmadas por el informe de la JUTEP son pasibles a nuestro entender, de ser tipificados como delitos contra la administración’ Las pruebas solicitadas son complementarias a las sustanciadas y esenciales a la vez y nunca fueron diligenciadas por la fiscal Dra’ Travers’ Dado que en nuestro modelo procesal acusatorio, el Fiscal es quien dirige esta etapa del proceso, el cual requiere proactividad en el proceder y que existen protocolos y reglas bajo las cuales se debe realizar la recolecciÓn de evidencias o pruebas en esta etapa de investigación, cometiéndole al Fiscal como representante del Estado la carga u obligación de sustanciarlas bajo los principios de buena fe y objetividad, sin perjuicio de que la defensa haga lo propio, nos preocupa profundamente la inacción, las dilatorias y falta de compromiso con nuestra denuncia por parte de la fiscal. En tiempos en los que se ha cuestionado en los medios por parte del oficialismo el desempeño de la FiscalÍa, los denunciantes y quien suscribe’ contrarios a esa posición, confiamos en la transparencia del accionar de los señores fiscales y en su persona como Jerarca máximo del organismo así como también en aquellos operadores jurídicos que buscan e imparten Justicia. Por esta razón es que venimos a solicitarle que se investigue, para poder llegar a la verdad material y poder analizar con todos los elementos y las pruebas pertinentes si se configuraron resposabilidades penales del exJerarca indagado. Durante todos estos meses los denunciantes aguardaron la reapertura de la causa y que se prosiguiera con Ia investigación, diligenciando la prueba por ellos ofrecida por parte de la Fiscal competente, sin que hasta la fecha se haya pronunciado sobre la solicitud de reapertura solicitada. Hemos consultado reiteradamente a la Fiscalía interviniente, y se nos han planteado dudas procesales respecto de la competencia para decretar la reapertura, que hasta la fecha al parecer no fueron resueltas; le fue requerido que reciba a los denunciantes pero se manifestó contraria a hacerlo, por tanto la situación nos preocupa profundamente dado que desde febrero se aguarda un pronunciamiento. Habida cuenta que los Ediles son electos por la ciudadanía y la representan teniendo un legítimo derecho al mismo. Por las razones expuestas y dado que usted fue quien dio inicio a esta indagatoria fiscal, en virtud del tiempo transcurrido y la falta de pronunciamiento por parte de la Fiscal Travers nos presentamos ante usted como último mecanismo aspirando a que el silencio o la inacción fiscal no se consolide y de esta forma se agreda por operadores internos a la institución Fiscalía que tanto confiamos. Los ciudadanos del Departamento de Colonia a quienes representan los señores ediles tienen derecho de llegar a la verdad respecto del proceder del ex lntendente Dr. Carlos Moreira durante su mandato y es por esta razón es que solicitamos se de curso a la prueba ofrecida por los denunciantes a fin de que con la totalidad de los recaudos la Fiscalía pueda ponderar si la misma merece reproche penal. Por último solicito a usted ser recibido conjuntamente con los denunciantes ediles departamentales del Frente Amplio del departamento de Colonia, a los efectos de ampliar sobre los extremos expuestos cuya gravedad entendemos es notoria».