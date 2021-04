¿Piensa que Ferro se entregó a la justicia española, porque sabía que sería liberado en Uruguay?

La decisión de la justicia de liberar al exmilitar acusado de cometer delitos de lesa humanidad generó fuerte polémica, y muchos piensan que Eduardo Ferro se entregó en España, para ser extraditado a Uruguay, porque sabía que sería liberado por la justicia uruguaya.

La decisión de Tribunal de Apelaciones de 2° turno, hizo lugar al recurso presentado por la defensa del coronel retirado, que apeló la prisión preventiva en la causa que investiga la desaparición del militante comunista Óscar Tassino.

Los jueces Daniel Balcaldi, Daniel Tapié y Ricardo Míguez, resolvieron que Ferro no debe permanecer en prisión, pese a haber estado prófugo desde hace más de cuatro años.

Para Javier Tassino, hermano de Óscar quien fue asesinado y desaparecido en 1977, todo se trata de «una operación preparada», que comenzó con un reportaje que Ferro, estando prófugo, concedió al periodista Alfonso Lessa, de radio Monte Carlo, en octubre del año pasado.

Tassino está convencido que todo fue conversado con gente de aquí, «con sus camaradas de armas y alguien más», conociendo lo que Tribunal de segundo turno ya venía haciendo con otras causas.

«Muchas instancias que iban a ese tribunal, eran escondidas o no les daban vía, y no resolvían nada, o bien resolvían cosas como esta. Esto indudablemente no tiene que ver con la justicia real. Son cosas que fueron arregladas, como se arregló también en la fuga en Espala, donde se arregló con un fiscal para que no le pusieran custodia», señaló.

