Piñera repudió la monstruosa declaración de Bolsonaro sobre el asesinato del padre de Bachelet

«No comparto en absoluto la alusión hecha por el presidente Bolsonaro respecto a una expresidenta de Chile y especialmente en un tema tan doloroso como la muerte de su padre», dijo Piñera .

«Es de público conocimiento mi compromiso continuo con la democracia, la libertad y el respeto de los derechos humanos en todo momento, en todas partes, en todas las circunstancias», agregó el presidente chileno.

El presidente del Senado chileno, Jaime Quintana, repudió el ataque de Jair Bolsonaro contra la ex presidenta del país, Michelle Bachelet, la actual Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Quintana dijo que al defender la tortura de Alberto Bachelet, el padre de la ex presidente, durante el régimen de Pinochet, Bolsonaro «daña la memoria de los chilenos». El presidente del Senado también dijo que el monstruoso ataque de Bolsonaro «probablemente provocará un repudio contundente y transversal de todos los sectores políticos chilenos».

Quintana dijo que «Bolsonaro está saliendo de las relaciones multilaterales y no está a la altura de un jefe de Estado en ningún país del mundo».

El orden de los hechos

Jair Bolsonaro agredió a Bachelet, dos veces presidenta de Chile (2006-10 y 2014-18) después de que ella, dio una conferencia de prensa en Ginebra en la que, cuando se le preguntó sobre Brasil, dijo que el «espacio democrático» en el país está disminuyendo y ha expresado su preocupación por el estado de los derechos humanos en el país . Bolsonaro respondió con una publicación en Facebook alabando el hecho de que el padre de la ex presidente, el general de brigada Alberto Bachelet, fue arrestado y brutalmente torturado por el régimen de Pinochet, muriendo en 1974 como resultado de la violencia en la cárcel.

O Presidente do Chile, Sebastian Piñera, se manifestou criticando duramente @jairbolsonaro pelo ataque feito à ex presidente Bachelet. Uma lição no tresloucado que envergonha o Brasil. #Bachelet #Pinochet #Dia7EuVouDePreto pic.twitter.com/9Ky1nsl2af

— Márcio Jerry (@marciojerry) 4 de septiembre de 2019