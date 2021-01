Pit-Cnt cuestionó plazos para reforma de la seguridad social

En conferencia de prensa el representante de los trabajadores en el BPS dijo que los plazos no son suficientes y eso le restará credibilidad a la reforma.

Para el Pit-Cnt “si la gente no está informada, seguramente el resultado de esta reforma (de la seguridad social) no tendrá legitimidad porque la gente no comprenderá el contenido de los cambios”.

Así lo explicó en conferencia de prensa el director del Banco de Previsión Social (BPS) en representación de los trabajadores, Ramón Ruiz, quien agregó que los plazos establecidos para la discusión del borrador de diagnóstico sobre la reforma de la seguridad social “son absolutamente insuficientes”.

Tras destacar el trabajo de la comisión de expertos aclaró que hubo discusión ni trabajo colectivo para la construcción de un diagnóstico.

Cuestionó al gobierno por presentar un borrador de diagnóstico que, de acuerdo a la LUC, los primeros días de febrero tendría que estar pronto para ser presentado a la Presidencia.

Para Ruiz “es imposible que en 15 o 20 días pueda desarrollarse una discusión y análisis”.

Indicó que es imposible que las organizaciones “podamos informar, procesar la información y tomar una posición frente a este diagnóstico”.

Por tanto, “entendemos que se necesita más plazo”, sentenció.

Recordó que la LUC establecía un año de plazo para este tratamiento pero que en la discusión parlamentaria el plazo se redujo a la mitad.

“La discusión de un tema tan importante como la seguridad social, que va a impactar a todos los ciudadanos, a trabajadores, empresarios, jubilados, necesariamente tiene que ser mediante el diálogo y la sociedad tiene que apropiarse, tiene que estar informada y debe comprender cuáles son los desafíos futuros de la seguridad social”, subrayó.

“Si la gente no está informada, seguramente el resultado de esta reforma no tendrá legitimidad porque no se comprenderá el contenido de los cambios”, sentenció.

Destacó que el borrador fue presentado en el marco de una situación sanitaria que limita las posibilidades de reuniones y la organización de actividades.

Precisó que “es muy difícil dar una discusión real con un método de trabajo colectivo y eso pone en riesgo la calidad del resultado”.

Encuesta y confianza

Más adelante hizo mención de una encuesta que da cuenta de la confianza con que cuenta el BPS entre la gente.

Más del 50% de los encuestados dice confiar “mucho” o “bastante” en el BPS al tiempo que más del 62% desconfía de las AFAP.

La encuesta dejó en evidencia que un 64% opina que en la reforma deberían ser incluidas la Caja Militar y la Caja Policial.

Además el 78% “rechaza el aumento de la edad de retiro y solo un 10% tiene una idea clara sobre la comisión de expertos que está discutiendo el tema”, concluyó.