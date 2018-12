Pit-Cnt marcó diferencias con planteos del Julio María Sanguinetti

El Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT recibió este miércoles al ex presidente de la República Julio María Sanguinetti. Durante el encuentro se llevó adelante “un debate de ideas” en torno a temas como la Seguridad Social, el empleo, los Consejos de Salarios, entre otros. Tanto la central sindical como el visitante al culminar la reunión destacaron la importancia de intercambiar posiciones en torno a temas que son muy importantes para el país, especialmente para el futuro de todos los uruguayos.

Fernando Pereira, Presidente del Pit-Cnt, destacó que “siempre una reunión con Sanguinetti es una discusión de ideas, no de preconceptos ni titulares. Para nosotros siempre este tipo de encuentros es muy rico. No conocemos a Sanguinetti del año pasado, lo conozco desde hace más de 20 años y recuerdo muchas conversaciones que se llaman de ‘teléfono rojo’ con Elías Bluth, Hugo Fernández Faingold, Alejandro Atchugarry y tantos otros miembros del Partido Colorado (PC) que fueron claves en algunos de los momentos del país”, recordó el sindicalista.

Por su parte Sanguinetti al finalizar la reunión señaló “pensando en la situación del país, en las crisis inevitables, se generarán muchas demandas y por eso nos parecía importante establecer una señal de diálogo de nuestra parte. Es histórica la relación de diálogo con el Pit-Cnt, como quedó reconocido durante la charla; más allá de los debates, concordancias y discrepancias que se hayan tenido. Naturalmente miramos la realidad con puntos filosóficos distintos y en lo concreto también tenemos diferencias. Lo importante es que queríamos señalar que el tema de la Seguridad Social está allí y que se debe resolver. En el tema de los Consejos de Salarios manifestamos que nuestra voluntad es seguir manteniéndolos como una instancia de diálogo, pero de forma más neutral en la negociación entre las partes”.

Agregó el dirigente colorado que “en esta recorrida que hacemos por el país nos encontramos con gente muy preocupada a veces por los temas políticos y muchas veces por los temas sindicales. Por ejemplo las ocupaciones generan preocupación. Nosotros tenemos una posición contraria a las ocupaciones y ellos las defienden señalando que no tienen la trascendencia y profundidad de que se habla. En este punto tenemos diferencias, al igual que en el tema de la Seguridad Social que plantea la concepción tradicional, contrario al sistema moderno, el cual es muy justo. En torno a los temas institucionales dijimos que tanto los problemas de los partidos como el de los sindicatos terminan siendo factores de debilidad institucional. Estamos en un mundo en el que hay corrientes extrañas, algunas extremas, populistas complejas y hasta corrientes religiosas que hoy inciden en la vida política. Esto no lo podemos ignorar”.

Sanguinetti continúo señalando que “ha cambiado la economía, cambiaron los modos de producir, de trabajar, de acumular y cambió la riqueza. En consecuencia, en esta sociedad en tránsito el barco del país cambia y todos estamos adentro de él, aunque unos estén en el mando y otros en distintos lugares. Las diferencias las tenemos y tenemos que convivir a fin de conservar los valores escenciales”.

Por su parte el presidente del Pit- Cnt, Fernando Pereira, dijo sobre el encuentro con el ex presidente colorado, que como siempre “marcamos nuestras diferencias y, eso es lógico cuando hay un debate de ideas. Lo bueno es que se debatan ideas. En un mundo donde parece que todo se etiqueta, discutir ideas pasa a ser un patrimonio de la nación. En la reunión con Sanguinetti se intercambiaron ideas sobre la Seguridad Social, el empleo, los Consejos de Salarios, la política de inserción internacional, mecanismos de transporte, la infraestructura, por lo que no fue un encuentro sin temas. Se intercambiaron posiciones sobre temas bastante pesados y donde, evidentemente, existió un debate ideológico”.

En torno a la propuesta que realizó el experimentado dirigente político en el Secretariado Ejecutivo de la central sindical, de que los Consejos de Salarios en un gobierno de coalición deben mantenerse, pero donde el Estado debe ser neutral y no del lado de los gremios, Pereira afirmó que “tenemos una diferencia obvia. Todavía hay 400.000 trabajadores que ganan menos de $ 20.000, lo que demuestra que tanto no se inclinó la balanza (para el lado de los sindicatos). Con un salario de $ 20.000 no hay ningún trabajador que pueda vivir. Hoy están laudando los trabajadores de supermercados después de mucho esfuerzo y la discusión o diferencia era de $ 30. Muchas veces no se analiza cual es la posición empresarial y muchas veces se va arrastrando una confusión. Cómo la que tiene el propio Sanguinetti a la hora de señalar que las ocupaciones son el principal problema del Uruguay. Cuando surge este tema les pregunto a los periodistas cuales son las dos últimas dos ocupaciones y les cuesta mucho llegar a cuales fueron. Por lo que no es un problema del Uruguay las ocupaciones, el problema es que todavía existen 400.000 trabajadores que cobran menos de $ 20.000 y que llamamos un salario deprimido”.

Para el Presidente del Pit-Cnt se ha logrado un avance importante en los últimos tiempos, “ya no hay ningún precandidato que rechace la negociación colectiva. Esto es un triunfo de la hegemonía cultural sobre la importancia de la negociación colectiva en todos los ámbitos. En el tema de la Seguridad Social hemos planteado la creación de un ámbito de la Seguridad Social en el cual participen todos los involucrados y analicen cual es el futuro de la misma. La idea es lograr un país viable, ya que hoy tenemos que se jubilan el 70% y si miramos el ejemplo de Paraguay que se quiere imponer vemos que sólo el 15% puede jubilarse. Tenemos claro que Sanguinetti defiende el sistema mixto ya que lo creo y nosotros creemos que creó un monstruo. Hay temas en los cuales no lograremos acuerdos, lo importante es, como decía Seregni, a quien apreciaba mucho, es buscar la razón del otro. A veces nos quedamos con nuestras propias razones, pero puede haber razones en los otros. Para que esas razones sean escuchadas se debe construir cada vez más diálogo en materia de Seguridad Social, seguridad, educación… Donde los involucrados estén participando”.