Luego de que la Comisión Espacial para el estudio del proyecto de ley con declaratoria de urgente consideración recibiera al Pit-Cnt, el presidente de la central Fernando Pereira, dijo en rueda de prensa que no es lógico que a una organización sindical que cuenta con 400 mil afiliados se le destine un espacio de tiempo tan exiguo para expresarse sobre un proyecto que afecta tantas áreas de la vida del país.

De todos modos y con este escenario, el movimiento sindical presentó un documento en el que resumió en 5.129 palabras y 13.302 caracteres sus percepciones sobre la ley ferrocarril que impulsa el gobierno.

Para la central sindical es «altamente inconveniente» que se haya presentado la LUC en la actual coyuntura que afecta al país. Asimismo, la delegación marcó sus cuestionamientos en función de los contenidos del proyecto. «No compartimos presentar bajo la forma de urgente consideración un proyecto de más de 500 artículos, que toca prácticamente todos los aspectos de la vida del país y que requeriría plazos de debate, intercambio e información bastante más prolongados que los que prevé la Constitución para estos proyectos».

Entienden que en el contexto actual, «no sólo no es posible tener ámbitos mínimos de intercambio respecto a los temas que se proponen, sino que además, éstos no son los temas de urgencia en este momento. El debate urgente hoy debería girar en torno a cuáles son las mejores políticas para salvaguardar el aparato productivo con sus puestos de trabajo y de qué manera se puede mitigar el impacto sobre quienes están en peores condiciones para afrontar la crisis» y «deberíamos estar discutiendo qué medidas tenemos que tomar para acompañar a los sectores más débiles», lo que no ocurre en la LUC.

Pereira informó a los medios que el PIT-CNT fue «contundente» ante los legisladores en plantear su «rechazo a toda modalidad de limitación de los derechos y en particular en este caso al derecho de huelga», la necesidad de «fortalecer las empresas públicas», de construir «un debate amplio sobre cuáles son las urgencias».

El presidente de la central sindical recordó que Uruguay tiene en este momento más de 200 mil trabajadores en el seguro de paro. «Esa una urgencia, el trabajo; Uruguay tiene cerca de 400 mil hogares o personas ganando menos de 20 mil pesos líquidos, y esa es una urgencia; Uruguay tiene gente que está entrando a la pobreza. Se calcula que más de 100 mil uruguayo han entrado o han pasado el umbral de la pobreza y ésta es una urgencia».

De acuerdo a lo manifestado por la delegación del Pit-Cnt ante el Parlamento, quedó claro que los cuestionamientos son de forma y contenido.

En este marco, el presidente del Pereira enfatizó que para la central sindical, la LUC es «un proyecto regresivo para los uruguayos y particularmente para los uruguayos con mayor vulnerabilidad».

En los próximos días, la Mesa Representativa definirá las características de una movilización que -posiblemente- se realizará el 4 de junio, para colocar en clave de debate nacional cuáles son «las verdaderas urgencias de la gente», al entender que «hoy lo urgente es la gente y en este proyecto no está la gente y ni sus principales preocupaciones».