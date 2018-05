Pit-Cnt realiza un minuto de silencio por homicidios de trabajadores y femicidios

El Pit-Cnt realizó este martes un minuto de silencio en honor a los trabajadores y trabajadoras asesinados y a las mujeres víctimas de violencia de género (femicidio). La medida se adoptó como respuesta al homicidio de Óscar Nicolás Pereira, el joven trabajador del supermercado Kinko, quien recibió dos disparos durante un intento de rapiña en el local comercial.

La decisión fue adoptada como muestra de sensibilidad de la central de trabajadores antes los casos de violencia registrados en Uruguay y se concretó antes del inicio de la oratoria oficial. El minuto de silencio concluyó con un cerrado aplauso de los asistentes al acto.

Antes de comenzar el acto, el presidente del Pit-Cnt, Fernando Pereira, también había expresado su “dolor” en relación al crimen del joven y de otros trabajadores. “Lo que pasó en el supermercado Kinko (el homicidio de Nicolás Pereira), como lo que pasó hace poco en Super Vero (el homicidio de Fernanda Cabrera), nos parte el alma, porque matan a compañeros nuestros”, afirmó Pereira, al diario El Observador.

“Lo que la gente no entiende cuando habla el Pit-Cnt es que no matan a un ajeno, matan a uno nuestro, matan a un compañero nuestro. Y lo sentimos como nuestro al chiquilín (Antonhy Makaris) que estaba con los palos de golf con el profesor, aunque no fuera afiliado al movimiento sindical, era un chiquilín que estaba aprendiendo deporte”, expresó Pereira.

En este sentido, el dirigente sindical dijo que “atacar las causas que provocan esa delincuencia debe ser una prioridad del país”. “Estamos en una sociedad muy violenta. El atajo es pedir la renuncia del ministro (Eduardo Bonomi), ese siempre es el atajo. El problema es cuál es la construcción colectiva que permite tener una sociedad segura. Las sociedades más seguras del mundo son las que tienen menos cárceles, son las que provocaron mayor igualdad social”, afirmó Pereira.

Y enfatizó que una de las principales causa de la violencia es la desigualdad. Dijo que en los últimos años creció la economía y se logró modificar la distribución de la riqueza, pero el 20% más rico se queda con el 43% de la riqueza, mientras el 20% más pobre se queda con el 8%. “Con ese nivel de inequidad, no hay sociedades no violentas”, dijo Pereira.