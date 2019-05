Pit-Cnt reivindicó independencia y defensa de derechos conquistados

“Acá al neoliberalismo lo vamos a enfrentar desde el primer día”, sentenció el presidente del Pit-Cnt, Fernando Pereira, en el acto por el Día de los Trabajadores. Hacía así alusión a loos discursos que llaman a recortar derechos al estilo de lo que está sucediendo en Argentina y Brasil.

No estuvieron ausentes los problemas del empleo y en ese sentido Pereira recordó que “se han perdido 46.000 puestos de trabajo”. Por esa razón el Pit-Cnt propone “convocar a un ámbito tripartito” para analizar soluciones.

Durante su discurso Pereira hizo referencia a Petrobrás: “Los sindicatos luchan cuando les quieren bajar el sueldo. Ese sindicato no está solo”, dijo haciendo alusión a la huelga de hambre que iniciaron sus trabajadores. “A mí no me da pena si esta empresa se va del país”, subrayó.

En otro pasaje reclamó que se grave a la riqueza: “No puede ser que exista gente que haga dinero en pala y tengamos pobres “, aseveró.

Sin bolsonaros

Precisó que si bien en Uruguay “no hay bolsonaros, no hay que dejar se generen”.

Por esa razón “acá al neoliberalismo lo vamos a enfrentar desde el primer día”.

No eludió la situación en Venezuela. “La situación solo la pueden resolver los venezolanos. También hay que preservar los derechos humanos, no nos gusta que una tanqueta atropelle a la gente”, explicó. “Hay pocos países como Uruguay, donde sabemos que habrá elecciones en pocos meses”, añadió.

“No puede ser que exista gente que haga dinero en pala y tengamos pobres “

Los derechos humanos, tal como ya lo había adelantado en entrevista con Caras y Caretas, no estuvieron ausentes en la oratoria. “Hay jueces que parece que esperan a que se establezca la impunidad con el paso del tiempo”, sentenció.

Independientes

No eludió las acusaciones de la presidenta de Adeom, Valeria Ripoll, sobre una supuesta falta de independencia del Pit Cnt. “Le hicimos 59 medidas de paro a los gobiernos frenteamplistas. No nos confundimos. Nos podemos equivocar pero no nos confundimos. Somos representantes de una genuina unidad sindical”.