Polémica en el Pit-Cnt por oradores de acto del 1° de Mayo

La decisión de la Mesa Representativa del Pit-Cnt de designar como oradores del acto del 1° de Mayo a su presidente Fernando Pereira y una representante de la Intersocial Femenina, no cayó bien entre las corrientes minoritarias de la central.

Valeria Ripoll, secretaria general de la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (ADEOM), afirmó en su cuenta de Twitter que fue vetada por las corrientes mayoritarias cuando fue propuesta para hablar en el acto.

“Yo no voy en la línea del discurso que se pretende. Yo lo que entiendo es que no se quiere la crítica y por eso el acto se va a transformar en un acto político partidario”, dijo Ripoll. En su opinión la central está alineada con el gobierno y no quiere visiones críticas.

Fernando Pereira, por su parte señaló que lo que plantea la dirigente municipal “no tiene nada que ver con la realidad”.

Recordó que los hechos se sucedieron en la reunión de la última Mesa Representativa. En la ocasión se presentó la propuesta de incluir a la Intersocial Femenina, un colectivo que reúne a unas 20 organizaciones. Simultáneamente la Corriente en Lucha, que agrupa a varios sindicatos, propuso que Ripoll sea la oradora en lugar de la Intersocial. Puestas a votación las propuestas la mayoría apoyo incluir a la Intersocial en el acto.

Esto motivó el enojo de la minoría, que por voz de Ripoll, denunció vetos e intentos de comprar voluntades repartiendo viajes.

Sin veto

Pereira dijo a Telemundo que no se vetó a Ripoll, sino que ella optó por un camino diferente. “Lo que plantea Valeria es poco unitario, no es unitario decir: si yo no hablo no voy, o decir: el acto del Pit-Cnt es un apéndice del gobierno. A mí me parece más valiosa una discusión ideológica, de alta política, esta discusión es de baja política. Me parece que ha tenido apreciaciones muy equivocadas”, subrayó.

Recordó que la Corriente en Lucha “propuso que hablara Valeria, pero la propuesta que primó fue la finalmente aprobada, que además fue la propuesta de origen. No es que nosotros contrapropusimos algo para evitar que Valeria hable, es lo contrario. Ellos contrapropusieron algo en lugar de la Intersocial Feminista. Pero entiendo que no pueda contar bien el hecho como sucedió porque no estuvo en la reunión”.

El acto se desarrollará en la Plaza Mártires de Chicago el miércoles 1° de Mayo. Harán uso de la palabra Fernando Pereira y una representante de la Intersocial Feminista.