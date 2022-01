Polémica por cierre del Observatorio del Mides: «No tienen códigos», aseguró Labat

El exdirector de Evaluación y Monitoreo del Mides, Juan Pablo Labat, sostuvo una fuerte polémica con uno de los directores actuales del ministerio y el presidente de la ANEP, luego de denunciar el cierre del Observatorio Social y el grave perjuicio de esta medida que había nacido incubada en la Udelar.

El observatorio se encarga del seguimiento de políticas e indicadores sociales.

El director de Transferencias y Análisis de Datos del Mides, Antonio Manzi, le respondió que no era cierto y que solo estaban migrando hacia una plataforma digital, lo que mereció el respaldo inmediato de Robert Silva, que acusó de «falaz» el comentario de Labat,

La respuesta del exjerarca llegó este domingo por sus redes sociales. «Ayer tuitié que habían cerrado el Observatorio del MIDES. Me contestó un director que no era así. Eliminaron la dirección y sacaron a todos los funcionarios ah .. pero sigue en la web En 100 cuentas me trataron de «mentiroso», entre ellos Robert Silva Creo que perdieron los códigos», recalcó

Manzi, por su parte, aseguró que los equipos siguen con tareas relacionadas, y «solo cambiaron de División».