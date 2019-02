Polémica por la sanción a Doña Bastarda

Por pasarse en el tiempo reglamentado en el uso de la guitarra y por bajar tarde del escenario, la murga Doña Bastarda fue sancionada con 82 puntos. Los responsables de la agrupación argumentan que las restricciones para el uso de la guitarra no estaban en el reglamento publicado por la Intendencia en el sitio oficial en Internet y reclaman poder hacer sus descargos, y a la vez piden que se revea la sanción. La Intendencia argumenta que el hecho de que el reglamento no estuviera publicado en su totalidad no es óbice para sancionar.

Por Edgardo Buggiano

El jueves 31 de enero la murga Doña Bastarda se presentó en el Teatro Ramón Collazo para participar del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas. Al finalizar la actuación se bajaron del escenario siete segundos más tarde de finalizar el tiempo de tolerancia que se les marca a las murgas (45 minutos). Esto ameritó una sanción de 10 puntos. Pero al otro día se comunicó que la murga también era sancionada por el exceso en el uso de la guitarra durante la actuación -superaron los dos minutos y fracción establecidos-, por lo que se le quitaban 72 puntos más: 24 puntos por cada minuto o fracción pasados los quince minutos, según dice el reglamento, totalizando 82 puntos.

La protesta

La murga Doña Bastarda sacó un comunicado al respecto (el que publicamos en estas páginas), pero la idea es que los integrantes y los responsables de la murga no hablen de este tema ya que está en manos de abogados. La idea es enfocarse en lo artístico y en lo que deben presentar para la segunda rueda.

Lo que ellos dicen es que se basaron en un documento que la murga bajó de la web institucional de la Intendencia de Montevideo, pero que no estaba completo: le faltaba el artículo de la sanción. Los responsables de la murga expresan que, ante la duda, no hay nada más fiel que consultar la web institucional.

La Intendencia, por su parte, dice que se les entregó el reglamento a los directores en noviembre y que ese no es un artículo institucional.

Justamente estos temas son los que la murga discute legalmente en este momento: el de la entrega en noviembre a los directores y también que el artículo que está en la web oficial no sea oficial.

El tema es que la Dirección de Cultura de la Intendencia no da marcha atrás y dice que el fallo es inapelable, lo que no niega una instancia para presentar descargos.

La murga intenta evitar por todos los medios llegar a acciones legales, pero no las descartan porque entienden que todo lo que figura en una web institucional bajo nombre oficial corre como documento oficial. Incluso argumentan que al final del documento decía: “Directora de Cultura Mariana Percovich”.

La murga pretende llegar a un acuerdo, reconocen su falta de experiencia, pero piden que la Intendencia entienda que no pueden cargar un documento con nombre oficial y que el mismo esté equivocado, porque eso induce a error.

Por otra parte, respecto a la entrega de los reglamentos en noviembre, quienes estaban presentes de la murga señalan haber firmado una asistencia a la reunión y nunca vieron en esa carpeta ningún documento oficial ni reglamento alguno.

También aducen que, la misma noche que les comunican la sanción y la murga les explica por qué actuaron así, cambian el documento en la web, poniendo el correcto, al que agregan un párrafo donde dice que eso no es oficial, y que para ir al reglamento de la resolución oficial deben dirigirse a otra en la que pusieron el número equivocado.

La opinión del presidente del jurado

Ramiro Pallares, presidente del jurado y quien se encarga del cumplimiento del reglamento, especialmente de este tipo de controles con los instrumentos, como de los tiempos de llegada al teatro, armado y desarmado de los conjuntos, así como de las actuaciones, habló con el programa Carnaval del Futuro en la radio Catorce10.

“Nosotros tratamos de aplicar el reglamento del concurso en favor de los conjuntos, incluso cuando alguno de ellos queda al filo del reglamento o es un acto que no está sancionado con quita de puntos, pero tiene alguna otra sanción, observamos al conjunto para que no lo haga en la segunda rueda. Estas cosas ya han sucedido varias veces en las pocas fechas que van del concurso.

Ha sido un año que ha empezado con muchos hechos al borde del reglamento, es algo que nos interpela a todos, y en especial a los concursantes que tienen parte en la definición del reglamento, cosas que habría que aggiornarlas o flexibilizarlas, pero el reglamento que tenemos es el que está y es un acto administrativo del intendente de Montevideo, y después que está aprobado, hay que cumplirlo”, dijo Pallares.

“Mientras en algunos casos tenemos a favor esa oportunidad de interpretar y observar sin sancionar, hay algunas cuestiones que son muy específicas, donde el reglamento no da margen, porque son objetivas, medibles, concretas. Ahí se establece que en cualquiera de las ruedas que se detecten estas infracciones, se deben sancionar”. Ellas son: la medición del tiempo de actuación de todos los conjuntos, la medición de la utilización de instrumentos, ya sea guitarra (15 minutos) o instrumentos que no sean los de percusión (10 minutos) en las murgas y el tema de los personajes y trofeos en las comparsas. “También pasa con los componentes que no están registrados y el número de componentes mínimo y máximo por categoría, este es un control que hacen los funcionarios de la Intendencia en la parte posterior del escenario antes de entrar”.

En el caso del tiempo de actuación, señaló, “corresponde al presidente del jurado, lo hago yo, además del tiempo que ve el público, y el otro que ven los conjuntos, tiene un cronómetro la presidenta alterna y otro yo para tener un chequeo del transcurso del tiempo, también están las bombitas de luz sobre el escenario, está el minuto de tolerancia, está cubierto por todos lados”.

También hay un cronómetro para controlar los instrumentos, en este caso la guitarra, que vale aclarar que se controla cuando la misma es soporte de la música, no cuando el director tira el tono.

“En este caso sucedió lo que ya todos saben, se registró un exceso, le pedí al delegado de Daecpu si estaba de acuerdo en hacer un contralor con la grabación y con el video de la actuación, lo hicimos tres personas por separado y nos dio lo mismo, por lo tanto se aplicó la sanción. Más allá de lo desagradable que es esto, en lo personal me ha generado un nivel de estrés bastante importante, es parte de la función, en la que no tomar una decisión de sancionar en una competencia implica perjudicar a los demás que hacen lo correcto”.

Es verdad que en las dos categorías más tradicionales, que son la murga y la comparsa, hay reglas que tienen que ver con criterios que los mismos conjuntos han definido como una forma de preservar la tradición que cultivan, y que son suficientemente amplios para no impedir la evolución ni la propuesta creativa. “En este caso -sigue Pallares- no se cumplió”.

La murga hizo un comunicado público, diciendo que no tenían conocimiento de esa parte del reglamento, porque lo bajaron de la página institucional de la Intendencia donde estaba incompleta y no decía lo de las sanciones, tenía un montón de omisiones. Pero la pregunta es: ¿hubo una reunión en diciembre con los conjuntos en la que se explicó el tema de los coeficientes?

Lo que se hace habitualmente todos los años es así: una vez aprobado se envía a Daecpu, para que ellos lo envíen a sus asociados, pero por las dudas que a alguien no le llegara, y como había un cambio importante que era el de los coeficientes, y a nosotros nos interesaba decírselos de primera mano cómo se estaba instrumentando, desde la gerencia se convocó a una reunión en la Intendencia el 10 de diciembre, para tener la infraestructura necesaria, porque hicimos una proyección con eso y los cambios del desfile, que fue lo que comunicamos, y a la vez la entrega de una carpeta a los directores o representantes de los conjuntos, en donde estaba el reglamento del concurso completo, el reglamento del desfile inaugural con los cambios que tenía y el mapita que mostraba dónde iba a estar el escenario, cómo iba a ser la estructura del desfile, también allí se comunicaron los otros cambios que tuvo el reglamento, que básicamente son la forma de designar el jurado y con las sanciones previstas en caso de agravio a sus integrantes, se aclaró que el resto se mantenía exactamente igual, es decir, todas las restricciones relacionadas a los tiempos se mantuvieron. Además se tomó la precaución de darles a todos el material como para que lo tuvieran de primera mano, para que no quedaran dudas de cómo se iba a trabajar, también se abrió al intercambio a las propuestas, no ya a este reglamento porque estaba cerrado, pero sí para tenerlas en cuenta en el futuro, y también se tomó la precaución de tomar la firma de quienes fueron allí y se llevaron ese material, y Doña Bastarda estuvo allí. El que firmó fue Emiliano Tuala. Antes de comunicar la sanción pedí que los responsables del conjunto fueran al Teatro de Verano, como lo hicieron, para decírselos de primera mano y, antes de que se filtrara, que tuvieran el derecho a chequear todo, a hacer el descargo, todo eso se planteó, ellos plantearon lo de este reglamento incompleto en la web. Les dije que eso era una noticia y que las resoluciones están y les mostré desde mi celular que el reglamento estaba completo. Es cierto que en lo que ellos vieron no estaban las sanciones, pero tampoco estaba la definición de murga. Siempre los canales institucionales están abiertos para ese tipo de consultas de todos los conjuntos, se les dio la posibilidad del descargo que a nosotros todavía no nos ha llegado, pero cuando lo manden se le dará el trámite jurídico que se les da a todos, porque todos tienen derecho a la defensa, a pesar de que el reglamento dice que es inapelable, pero ese derecho es sagrado. Hoy me llamaron de la murga y me dijeron que van a hacer ese descargo y se le dará el curso jurídico que deba tener. La comunicación que ellos vieron es del 23 de enero, un día antes del desfile, cuando el reglamento estaba comunicado mucho tiempo antes y es una lástima toda la situación que se genera. La gente de Comunicación sacó una aclaración diciendo dónde se encuentran los documentos y que lo publicado por ellos es para difusión en general; evidentemente se le pidió a Comunicación que corrija ese reglamento erróneo, para que no lleve a equívocos. Nosotros tomamos las precauciones para que estas cosas no pasen, pero las vías de comunicación están y funcionan”.

Comunicado de la murga Doña Bastarda

Cuando la Intendencia de Montevideo (IM) nos notifica la sanción por uso excesivo de guitarra, manifestamos que el Reglamento 2019 subido en su página web institucional no contenía artículo alguno al respecto, siendo este el motivo por el cual la murga no controló especialmente la cantidad de minutos durante los cuales usó dicho instrumento. Desde la IM se nos transmitió, por parte de las máximas autoridades del jurado del Concurso de Carnaval, que por error se había subido un reglamento en el que faltaban varios artículos (entre ellos los que disponen la sanción que se nos aplica). Entendemos que la IM, sin intencionalidad alguna, indujo al conjunto a error, publicando en su sitio oficial un reglamento en el cual la sanción que sufrimos no era mencionada en ninguno de sus artículos.

Cabe destacar que, en la noche de ayer, en la página oficial de la IM dicho reglamento fue sustituido por el reglamento en el que se basa la sanción. Esto luego de que la quita de puntos nos fuera notificada, y después de que la murga advirtiera sobre el error a la IM.

Debajo de esta publicación compartiremos el documento que la IM ya suprimió, y que hasta anoche figuraba bajo el título “Reglamento del Concurso Oficial de Carnaval”.

Así como Doña Bastarda asume la sanción por bajar del escenario luego de finalizado el tiempo de actuación reglamentario, solicitamos a la IM que asuma su equivocación, reconsiderando y revocando la sanción impuesta. Agradecemos el enorme apoyo recibido de parte de la familia del Carnaval y descartamos de plano cualquier tipo de intencionalidad de parte de la IM. Un mal momento en el concurso no va a opacar el disfrute de ser parte de esta fiesta.

En nuestro segundo año de vida ratificamos nuestro compromiso con el género murga, el arte popular y el público carnavalero.

Lo que dice el Reglamento

CATEGORÍA MURGAS- La Murga es una de las más elocuentes expresiones del folclore uruguayo. Esta tiene como característica esencial criticar, satirizar y divertir, con un lenguaje popular y con un coro que, además o por encima de sus atributos técnicos, sea afinado y claramente entendible para el espectador. El coro deberá tener un rendimiento grupal que esté por encima de los rendimientos individuales. No obstante, se valorarán las intervenciones de los dúos, tríos y cuartetos.

En cuanto a lo musical podrán utilizarse todo tipo de instrumentos de percusión que den respaldo rítmico a los tradicionales bombo, platillo y redoblante. La guitarra podrá utilizarse un máximo de 15 minutos a lo largo del espectáculo y otros instrumentos (cuerdas, vientos, teclados, etc.) tendrán un tope de utilización de diez minutos. Se valorará la calidad, fuerza, técnica, sutileza y creatividad musical de la batería de la murga, huella digital de su identidad.

(…)

ARTÍCULO 39º -En la Categoría Murgas, aquellos conjuntos que se excedan del límite marcado por este Reglamento para el uso de instrumentos musicales serán sancionados con un descuento de 24 (veinticuatro) puntos en cualquiera de las tres ruedas por cada minuto o fracción, según corresponda.

(…)

ARTÍCULO 40º -En los casos en que se apliquen sanciones que signifiquen descuentos en los puntajes adjudicados a las agrupaciones por sus actuaciones en los espectáculos del Concurso Oficial, se deberá dejar constancia de ellos en el Acta correspondiente y serán inapelables. En todos los casos la aplicación de las sanciones será fundada.