La carta que llegó al Parlamento con duros cuestionamientos sobre la dictadura

La carta, firmada por Claudio Rinaldi, quien se autopercibe como "un simple ciudadano", plantea una serie de preguntas en torno a las responsabilidades militares durante la dictadura. El firmante cuestiona la versión oficial sobre la desaparición de personas durante el período dictatorial y se pregunta si los comandantes del Batallón 14 no deberían ser considerados responsables por estos hechos. "¿Cómo alguien ve un día bajar un cuerpo, hacer un pozo, enterrar un cadáver, poner cal, poner una pesada losa y se va, y el comandante no supo nada?", escribió, poniendo en duda la narrativa de que los oficiales no tenían conocimiento de lo que ocurría en la unidad militar.