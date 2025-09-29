Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Política Orsi | Ferrero | presidente

Se investiga

Atentado a Ferrero: Orsi anunció operativos en barrios con vínculos con el ataque a la fiscal

El presidente de la República Yamandú Orsi exhortó a las bancadas de los partidos políticos a acelerar el tratamiento de la ley de lavado de activos.

Yamandú Orsi anunció acciones luego del atentado a Ferrero.

Yamandú Orsi anunció acciones luego del atentado a Ferrero.

 Foto: Gastón Britos / FocoUy
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

El mandatario reiteró su "respaldo claro y firme" hacia la fiscal y la institución de la Fiscalía en su conjunto. Orsi adelantó que la policía ha hecho avances en la investigación del atentado, donde se pudo dar con algunos de los responsables, pese a que la investigación continúa.

"Se repite en este caso un patrón en el accionar del narcotráfico que tuvo como antecedentes a la propia fiscal Ferrero en 2022, una amenaza concreta o el atentado en la brigada antidrogas, pero con una particularidad, porque hoy se está atentando nada menos que contra el domicilo de la fiscal de Corte", dijo Orsi.

En ese sentido, Orsi añadió que si bien se repite un patrón, "hay límites que no debemos pasar".

Como parte de la batería de medidas para avanzar en la investigación, el mandatario anunció que se llevaran a cabo operativos policiales "en aquellos barrios donde existan vínculos o indicios concretos que lo vinculen con este atentado".

"Ha quedado claro en esta instancia la importancia y la necesidad permanente de mejorar tecnología al servicio de la investigación y la prevención de delito, así como también el rol que ocupa el trabajo de inteligencia como fue el que hizo la Policía en este caso, en actuación coordinada con Fiscalía", detalló el presidente.

Por otro lado, exhortó a las bancadas de los partidos políticos el aceleramiento de la ley de lavado remitida por Presidencia de la República y "que se dé la discusión profunda porque creemos que por ahí también hay que golpear y hay que ser cada vez más eficiente".

"He convocado a los referentes de los partidos políticos para que tengamos una conversación franca y clara del avance de la investigación del caso y por supuesto para que podamos recibir de primera mano algunas impresiones que los dirigentes de los partidos políticos tengan para hacer esa reunión", finalizó Orsi.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar