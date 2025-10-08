Hacete socio para acceder a este contenido

Política

por varios delitos

Caso Penadés: Fiscalía de Delitos sexuales solicitó 16 años de cárcel para el exsenador

Penadés, junto a Santiago Mauvezin, están imputados de varios delitos de índole sexual contra menores de edad.

Instancias decisivas en el caso Penadés.

Instancias decisivas en el caso Penadés.

 Gastón Britos / FocoUy
Este miércoles la fiscal de Delitos Sexuales, Isabel Ithurralde, solicitó una pena de 16 años de cárcel para el exsenador del Partido Nacional, Gustavo Penadés, y de seis años de prisión para Sebastián Mauvezin, en el marco de la causa por la que fueron imputados en octubre de 2023 por delitos sexuales contra menores de edad. (Noticia en desarrollo...)

