Caso Penadés: Fiscalía de Delitos sexuales solicitó 16 años de cárcel para el exsenador

Este miércoles la fiscal de Delitos Sexuales, Isabel Ithurralde, solicitó una pena de 16 años de cárcel para el exsenador del Partido Nacional, Gustavo Penadés, y de seis años de prisión para Sebastián Mauvezin, en el marco de la causa por la que fueron imputados en octubre de 2023 por delitos sexuales contra menores de edad. (Noticia en desarrollo...)