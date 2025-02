Conexión Ganadera: la lista de los inversores top con más de dos millones de dólares

El documento mencionado también establece que apenas 26 inversores reúnen 105 millones de dólares, algo más de la cuarta parte de todo el pasivo, establecido exactamente en 384.173.099 dólares. Se trata de personas que entregaron más de dos millones de la moneda estadounidense.

En esta nómina hay un Brigadier General ( r), varios empresarios, un ex intendente de Montevideo, un jerarca y un ex jerarca de la intendencia de Maldonado.

Ninguno de estos colocó todo el dinero en un solo aporte sino que a la cifra final se llega con varias entregas, en algún caso hasta 10.

La lista de los que invirtieron más de dos millones de dólares

José Luis Villamil Echeño : 12.612.092

Agustin Leindekar: 8.910.530

Juan Arzarello Luna: 6.231.403

Maria Marta Plá Regules: 5.962.812

Alejandro San Pedro Viotti: 5.571.451

Alfredo Burger Dentone: 5.461.971

Gustavo Albanés Clavijo: 5.404.443

Sergio Bonilla Píriz: 4.032.452

Jose Pedro Cirillo Urtiaga: 3.742.411

María Silvia Falero : 3.638.343

Francisco Martínez Alonso: 3.513.175

Luis Komés Sosa: 3.438.552

Pablo Caldeiro Sarli: 3.261.093

Laura Ramos Maquieira: 3.019.831

Guillermo Boasso Saravia: 3.014.084

Daniel Faggi Acosta: 2.977.813

Daniel Martínez Villaamil: 2.863.806

Aurelio Alfonso Pato: 2.778.882

José Galain Salomone: 2.574.604

Leonardo Martín Raggiotto: 2.494.292

Leonardo Risso Ferrari: 2.431.085

Rosina Canavero Lecuona: 2.387.352

Hebert y Rosana Alvarez y Pino: 2.186.544

Luis Fernández García: 2.113.795

Rafael Castillo y Graciela Barros: 2.450.340

Nora García Crucci: 2.048.206

El total de estas inversiones alcanza a 105.121.362 dólares.

El pasivo es de Hernandarias XIII

El documento establece que la mayoría absoluta del pasivo pertenece a Hernandarias XIII. una empresa creada por Pablo Carrasco y su esposa Ana Iewdiukow. Esta empresa se encargaba de comprar o arrendar predios directamente para Conexión Ganadera, evitando de esa forma tener que arrendar a un tercero y pagar el monto que implicaba esa intermediación de otro productor propietario de un inmueble rural.

Según el detalle consignado el pasivo de esta empresa alcanza 340.698.363 dólares. También tiene un pasivo con otros inversores, que no invirtieron en Conexión Ganadera, por un total de 32.117.016 dólares.

Los riesgos para los que esperan recuperar

Entre los inversores hay muchos que tienen vacas a su nombre registradas en DICOSE, pero hay otros muchos que no tienen nada. El mayor problema para el recupero de los animales es que hace cuatro meses que nadie los cuida porque la empresa dejó de pagar a peones, veterinarios y proveedores. Las vacas están muy afectadas por las garrapatas, sobreviven a pasto escaso por la sequía y si están pariendo no reciben atención. Por lo menos el propietario de campos arrendados en el norte del país, y que no cobra hace mucho tiempo, anunció que si en estos días nadie se hace cargo de los animales los iba a soltar a los caminos.

Si no hubiera una pronta intervención, otros arrendadores podrían seguir este camino originando una crisis de magnitud insospechable.