El FA buscará derogar la tenencia compartido aprobada en el gobierno de Lacalle Pou

"Creemos que va contra la Convención de los Derechos del Niño y además, deja en extrema vulnerabilidad en los casos de mayor violencia y no es garantista. También para las mujeres víctimas es criminalista el hecho de la denuncia".

Y agregó: "Lo que nos ha hecho esperar y no presentarla antes es que justamente no tenemos las mayorías propias, o sea, los 48 votos del Frente Amplio están, pero tenemos que generar los acuerdos y los diálogos que estamos teniendo hace un tiempo con legisladores y legisladoras para poder tener las mayorías para avanzar en ese sentido".

A entender de los legisladores frenteamplistas, la ley tal cual está, se basa en "cuestiones que no comparten" tanto ideológicas como filosóficas. "Es super adultocéntrica, criminaliza las supuestas denuncias falsas cuando en realidad ya en el Código Penal, el delito de denuncia falsa existe. No está bien que una ley en particular aborde este tema".

Blancos en contra de la modificación

Por su parte, el legislador nacionalista Rodrigo Goñi, promotor de la ley de tenencia compartida, consideró oportunista e irresponsable su intento de derogación por parte del Frente Amplio.

"Utilizar una tragedia como la que vivimos para derogar una ley que es en beneficio de los niños que necesitan a sus padres, es de un oportunismo y de una irresponsabilidad realmente condenable".

Y agregó: "Esta ley se discutió muchísimo tiempo (...) proponer la derogación, además de ser un oportunismo irresponsable, es estigmatizar a todos los padres".

Goñi señaló que lo que hay que atacar realmente son los problemas de salud mental que están haciendo estragos en Uruguay y en el mundo.