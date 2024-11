En plan e autocrítica, dirigentes blancos reparten "palos" y recriminaciones

Desatenciones y errores puntuales

Para el senador y exintendente de Cerro Largo, Sergio Botana, hubo una "sumatoria de desatenciones del gobierno en pequeñas cosas" que fueron conformando, a su juicio, un humor electoral que terminó inclinando la balanza en el balotaje.

"Estuvimos todo el período sin que se atendieran los departamentos de frontera", dijo Bogana, que siguó enumerando: "Se sacaron las tarjetas del Mides para algunas personas o hubo muchas casos donde mandaron a hacer inspecciones, complicando a gente por lo que recibían por estas tarjtas. El BPS no ha atendido a nadie y a los caminoneros chiquitos los dejamos sin atender. Esas son las pequeñas desatenciones", consideró.

Pero hay otros puntos que pueden explicar la derrota, y algunos dirigentes lo atribuen a un motivo económico. El ministro de Transporte José Luis Falero, en diálogo con el programa En Perspectiva, dijo que "en el interior hubo una menor votación de la que preveíamos, porque a nuestro entender este gobierno hizo una fuerte apuesta a la descentralización" como la construcción de viviendas y rutas, pero eso no fue suficiente. "Quizás estaban esperando algo más que le llegara al bolsillo, que no llegó como hubieramos desado al comienzo por la crisis que conocemos, y quizás los tiempos no nos dieron", sentenció el dirigente blanco.