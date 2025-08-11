Este lunes se firmará la compra del campo "María Dolores", confirmó presidente de Colonización

“El Estado debe intervenir para que los pequeños productores accedan a la tierra”, afirmó.

Compra del campo

Sobre la observación del gasto por parte del Tribunal de Cuentas, Henry señaló que la votación fue ajustada —cuatro votos contra tres— y que, jurídicamente, “no fue tan contundente”. Agregó que el INC reforzó sus fundamentos legales antes de reiterar el gasto, que había sido efectivizado en mayo, y confirmó que la escrituración del campo se realizará este lunes.

Para el titular del INC, las críticas a la operación responden a diferencias de concepción sobre el papel del Estado en el mercado de tierras. “Hay quienes creen que el instituto no debe cumplir ningún rol y que el mercado regule libremente. Nosotros creemos lo contrario, el Estado debe intervenir cuando las reglas del mercado impiden que ciertos sectores accedan a la tierra”, sostuvo.

El patrimonio del país se ha enriquecido

Henry subrayó que el Estado no transfiere la propiedad a los colonos, sino que adquiere la tierra y la arrienda a familias y emprendimientos colectivos, con prioridad para jóvenes y mujeres. “El patrimonio del país se ha enriquecido con estas compras, que además son un instrumento de desarrollo social para la gente más pobre del campo”, afirmó.

La estancia “María Dolores” cuenta con 10 pivots de riego que permitirán producir 1200 hectáreas de cultivos bajo riego. Según Henry, esto beneficiará a entre 150 y 200 pequeños productores familiares de la zona, que podrán acceder a forraje a buen precio y aumentar su capacidad de ordeñe. “La lechería demanda mucha tecnología y genera empleo directo e indirecto. Esta inversión fortalece la cadena láctea y dinamiza la economía local”, remarcó.