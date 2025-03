Fernando Pereira: "Si hubo irregularidades en Soriano no las cometió otro que miembros del Partido Nacional"

Si hubo irregularidades en la intendencia de Soriano no las cometió otro que miembros del Partido Nacional Si hubo irregularidades en la intendencia de Soriano no las cometió otro que miembros del Partido Nacional

"Lo que hay que hacer es respetar a la justicia y la inocencia de Besozzi, pero respetar no quiere decir permitir cualquier cosa", agregó.

"Si hubo irregularidades en la intendencia de Soriano no las cometió otro que miembros del Partido Nacional. No las tiene que laudar el Frente Amplio ni el Partido Nacional, las tiene que laudar la Justicia", subrayó.

Respetar la Justicia

Indicó que mientras el juicio no culmine Besozzi "es inocente, pero claramente hay actitudes que están vinculadas a favores políticos con dinero de la intendencia, y la solidaridad es con tu dinero; con el dinero de los uruguayos no se puede hacer solidaridad se tienen que hacer políticas públicas con transparencia. Acá parece no haberse usado todos los instrumentos que garantizan el uso del poder".

Cuando se elige al intendente, agregó, "no lo hacen para permitir cualquier cosa. Si hace cosas que violentan la norma legal, y la transparencia pública, se puede ser juzgado por la Justicia o la ciudadanía".

"Hay que bajar la pelota al piso", reclamó, "y no seguir esa estrategia del Partido Nacional en la que salen ocho dirigentes a decir exactamente lo mismo, que dicen que se encuentran sorprendidos, que la actuación de la fiscal es desmedida, que les parece un disparate la incidencia del Frente Amplio en la Fiscalía; bueno, el que haga un análisis no fanatizado se da cuenta que no está bien que se paguen horas de más a un servicio que le prestan a la intendencia, que no está bien usar camiones de balasto o arena para pagar favores", culminó.