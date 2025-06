Jaime Saavedra presentó su renuncia al Inisa

Según declaró el diputado colorado Felipe Schipani, en el lugar había periodistas, legisladores y autoridades, pero previo a su inicio, una funcionaria del Inisa dijo que la presentación se cancelaba.

"¿La razón? Aparentemente, el presidente del organismo, Jaime Saavedra, habría presentado su renuncia. Otra renuncia más. Otro papelón, el nuevo directorio no llegó ni al acto de asunción", dijo el legislador colorado.

Hoy a las 11 hs asistí al acto de asunción de las nuevas autoridades del INISA en la sede del INJU en 18 de julio. Había prensa, legisladores, autoridades.

Pero una funcionaria del INISA nos informó que el evento se cancelaba.

¿La razón? Aparentemente, el presidente del… pic.twitter.com/OOXuqtErfB — (@FelipeSchipani) June 24, 2025

Orsi: "A Jaime lo quiero siempre"

Por su parte, el presidente de la Repúlica Yamandú Orsi dijo este martes que no conocía la decisión de Saavedra: “No he hablado con él.Me viene bien porque lo llamaría. A Jaime lo quiero siempre. Me viene bien que ustedes me lo digan porque ya lo estoy llamando”.