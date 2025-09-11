La durísima derrota electoral de Milei, encienden las alarmas en la oposición uruguaya

“Porque esa estrategia limitó las opciones del ciudadano, impidiéndole elegir entre alternativas distintas dentro del mismo espacio político. Apostar todo a rojo o a negro en la ruleta es siempre un riesgo. En el casino… y en la política. La lección es clara: agrandar la boca de entrada electoral con más opciones fortalece, no debilita”, sostuvo.

El senador colorado agregó que “si bien falta mucho, varios insisten en que la oposición comparezca con un solo candidato y un solo partido en la próxima elección”. “Ese camino puede brindar la ventaja aritmética de la acumulación de votos para asignar bancas. Pero también puede llevar a menos votos y, por ende, a menos bancas. La experiencia de lo sucedido en Argentina y en nuestro país debe considerarse”, sostuvo.

La postura de Bordaberry es compartido por dirigentes que no pertenecen a su sector, como el diputado colorado Felipe Schipani, de Unir para Crecem quien coincide en todos los terminos con el senador colorado.

Se viene un profundo debate

Por su parte, el senador del Partido Nacional ,Sergio Botana, señaló a La Diaria que lo planteado por Bordaberry es un tema “que merece un debate profundo”, porque “para producirse tiene que ser con gente que esté convencida de que así deba ser”. “Hay que conversar, respetando muchísimo las posiciones de los demás”, acotó.