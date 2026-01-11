Marchas y cortes de ruta en Europa en contra del acuerdo con el Mercsour

Los líderes de la marcha señalaron que “el acuerdo es injusto, ellos usan productos que a nosotros no nos dejan usar y hacemos las cosas muy bien, con productos de gran calidad”.

Otro punto caliente es Xinzo de Limia, en Ourense, donde un grupo de tractoristas cortaron la ruta a modo de protesta.

Protestas en la Unión Europea

También hay cortes de carreteras este domingo en Bélgica, por el mismo motivo. Según medios belgas, los cortes en carreteras del país continúan en las provincias valonas de Henao y Namur, ambas fronterizas con Francia. Asimismo, la policía de Bruselas informó el sábado de que un conductor de tractor arrojó un cargamento de patatas en la Grand-Place de Bruselas, también en un acto de protesta contra el acuerdo comercial. Organizaciones de agricultores europeas lamentaron la luz verde dada por los Estados miembros este viernes a la firma del acuerdo de asociación con los países del Mercosur y aseguraron que llevarán a cabo nuevas movilizaciones.