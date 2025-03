Mujica agradece, en un video, las muestras de apoyo y afirma: "Soy un viejo que la está quedando"

Breve video

"Con esta breve nota les quiero agradecer infinitamente porque me ayudan a convivir con la soledad de estos momentos, poseyendo una enfermedad que inexorablemente sé que me va a llevar”, señaló seguidamente y dijo que no sabe cuándo va a pasar eso, que no tiene ningún apuro, pero que sabe que lo va a llevar.

“Me abrazo a todos. En primer término, a mis compatriotas, de cualquier pelo que sea. En segundo término, a mis amigos que conozco y a los que no conozco. Por eso, gracias a todos. A todos sin identificar los nombres porque tengo tantos hermanos que no los puedo nombrar. Hasta siempre", finalizó.