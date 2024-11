Orsi comienza el armado de su gabinete con nombres potentes

El gabinete de Orsi

Orsi dijo que aún no tiene fecha planeada para presentar su gabinete, pero adelantó que se tratará de un equipo que “mezcle compromiso político y ético”, en primer lugar, y “conocimiento del tema”. “No es ‘si no te sirve este ministerio, va este otro’. Es una mezcla de tres cosas importantísimas”, comentó, y señaló que no tiene claro si les ofrecerá ministerios a dirigentes de la coalición que gobierna actualmente.

Orsi tiene resulto que en su gabinete habrá n o menos de cuatro mujeres liderando secretarías de Estado. Alejandro Sánchez, jefe de campña y principal senador del MPP, aparece como el problable secretario de la Presidencia. A nivel de ministerios, son varios los que entienden que Cristina Lustemberg y Liliam Kechician estarán en el gabinete. Lustemberg podría liderar el MSP o el Mides. También está arriba de la mesa el nombre de Eduardo Borbonet (fue director de Neonatología del hospital Pereira Rosell) para el MSP. Existe mucha chance de que Gustavo Leal tendrá un lugar en el Ministerio del Interior, aunque no necesariamente como ministro.

Otros nombres que se manejan son el de Guillermo Moncecchi, hombre muy cercano a Carolina Cosse, podría ser una opción para el Ministerio de Ambiente. Dentro del Frente, se da por hecho que al frente del Ministerio de Educación y cultura estará el senador de Asamblea Uruguay, José Carlos Mahí y Lucía Etcheverry del MPP se perfila para ser ministra de Vivienda.