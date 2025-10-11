Hacete socio para acceder a este contenido

Política Partido Independiente |

Tranquilo Pablo, tranquilo

Pablo Mieres se quedó solo en la coalición: "Fuen un error político" votar a favor del Presupuesto

"Esto es un error político", remarcó el presidente del Partido Independiente, Pablo Mieres, y se desmarcó de la posición planteada por la coalición.

Pablo Mieres, presidente del Partido Independiente.

Por Redacción Caras y Caretas

Pablo Mieres está "sorprendido" y molesto por la actitud de la coalición que integra. Pese a que el Partido Independiente forma parte de la principal fuerza de la oposición, su criterio no fue tenido en cuenta a la hora de definir la estrategia en la votación en general del presupuesto.

"Sorprendido con la coalición"

"Estoy sorprendido de que el Partido Nacional y el Partido Colorado a pesar de criticar el presupuesto y decir que es muy malo, lo hayan votado en general, desde el Partido Independiente creemos que la señal política necesaria es votar en contra en general y después votar muchos artículos a favor en el tratamiento individual", consideró.

Con 84 votos a favor en 98 posibles la Cámara de Representantes aprobó en las primeras horas de este viernes el pasaje a la discusión en particular del proyecto de Ley de Presupuesto del quinquenio 2025-2029 enviado por el Poder Ejecutivo.

"Esto es un error político", remarcó Pablo Mieres entrevistado por Radio Montecarlo y recordó que cuando el Frente Amplio gobernó en los tres períodos anteriores, la oposición votó en contra.

"Es una paradoja que se promueve la coordinación parlamentaria de la coalición y después votamos todos divididos", señaló.

