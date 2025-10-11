Pablo Mieres se quedó solo en la coalición: "Fuen un error político" votar a favor del Presupuesto

Pablo Mieres está "sorprendido" y molesto por la actitud de la coalición que integra. Pese a que el Partido Independiente forma parte de la principal fuerza de la oposición, su criterio no fue tenido en cuenta a la hora de definir la estrategia en la votación en general del presupuesto.
