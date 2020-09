Por un proyecto de ley que proteja a los pequeños comerciantes

El senador del MPP Charles Carreras ha anunciado que se presentó al Parlamento, en la jornada de este martes, un proyecto de ley que proteja a los pequeños comerciantes.

En una extensa publicación en la red social Facebook, el dirigente frenteamplista señalaba los antecedentes que impulsaron la relevancia de la iniciativa.

“A principios de este año, en vísperas de que estallara la pandemia del COVID-19 una noticia había generado un cimbronazo: el fondo Goldman Sachs pretendía adquirir las cadenas Disco, Devoto y Géant, sumando 71 locales comerciales en total, a los 13 que ya contaba de Tienda Inglesa. En ese contexto, se pretendía apurar la operación para así evitar caer dentro de las disposiciones de las modificaciones introducidas a la Ley de Defensa de la Libre Competencia en el Comercio, aprobada en 2019 (…) Finalmente, dicha operación comercial no se llevó a cabo, pero pudo exponer de manera tajante las vulnerabilidades normativas en la materia (…) puso de manifiesto la dura realidad que viven día a día los comercios de cercanía y los pequeños distribuidores, debiendo aceptar condiciones injustas y muchas veces abusivas por parte de un mercado hostil, manejado por pocos”.

El senador Carreras recuerda en su publicación que, con independencia de “los avances normativos, estos abusos persisten y nos llaman a mejorar aún más la normativa vigente, transitando además el camino de otros Estados que ya han legislado en la materia”, e informa que, en la presente jornada se le dio “estado parlamentario a un proyecto de ley que va en esa línea, buscando equilibrar aún más las reglas de juego entre los comerciantes. Lo que ha venido sucediendo en los últimos años pone en evidencia las asimetrías existentes entre los comerciantes minoristas o establecimientos de proximidad y las grandes superficies como los supermercados”. Unas asimetrías que son visibles además de en los espacios que se conforman en “la capacidad para desarrollar los negocios”.

“Una práctica bastante difundida -que ha sido criticada por vastos sectores de la sociedad- son las conductas monopólicas de muchas de las grandes superficies, extendiéndose a través de la adquisición de comercios de cercanía. Más allá de existencia de límites impuestos por parte de las Comisiones Departamentales de Protección de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa Comercial y Artesanal, los mismos -muchas veces- han caído en saco roto. La realidad indica que las grandes superficies han ido encontrando modalidades para extender su superficie real, adquiriendo pequeños comercios de cercanía. Una típica modalidad es la figura del arrendamiento, donde las grandes superficies arriendan el comercio de cercanía y establecen como contraprestación el pago de un porcentaje sobre las ganancias. Esto ha llevado que, por la vía de los hechos, termine ocurriendo una concentración del negocio en pocas manos”, continúa argumentando el representante frenteamplista.

El proyecto de ley introducido en el Parlamento, propone, según explica el senador del Frente Amplio “una serie de modificaciones a la Ley de Defensa de la Libre Competencia en el Comercio, que buscan armonizar dicha normativa con las nuevas disposiciones propuestas (…) se incorporan ajustes al procedimiento que instruye la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia, buscando fortalecer los mecanismos para garantizar la reserva de los denunciantes”.

Para el representante del MPP, las “modificaciones propuestas, se vuelven urgentes en el contexto actual de pandemia, que ha afectado en particular a los pequeños comerciantes (…) entendemos que la ley debe ser un instrumento al servicio de los más débiles. Debemos promover los marcos normativos para que cada actor de la sociedad pueda desarrollarse con libertad y autonomía, pero para lograr eso resulta imprescindible que el comercio no sea la “ley de la selva” y las regulaciones permitan evitar que los más fuertes se coman a los más débiles. En este sentido apunta nuestra propuesta, que no pretende otra cosa que brindar justicia a las relaciones comerciales, con normas que promuevan la competencia”, concluye afirmando.