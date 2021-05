Posible cierre de semillero de ALUR, dejaría en la calle a 40 familias en Pueblo Belén

Trabajadores del sector azucarero de Pueblo Belén mantuvieron una reunión con el intendente de Salto, Andrés Lima, ante la inminente pérdida de 40 puestos laborales en el predio de ALUR en esa localidad.

El encuentro se concretó por zoom ya que el jefe comunal dio positivo de Covid-19 y mantiene todas sus reuniones de forma virtual.

Los funcionarios le comunicaron que es inminente la decisión de ALUR de dejar de arrendar el predio que tiene en Pueblo Belén, a fines de este año.

En 2006 la empresa Alcoholes del Uruguay arrendó un predio para utilizarlo como semillero, y al cumplirse el contrato, lo renovó por cinco años más hasta 2021. La información que manejan los trabajadores, de buena fuente, es que Ancap no renovaría el arrendamiento, por lo que 40 familias quedarían sin trabajo.

ALUR es una de las principales fuentes laborales de la localidad de 1700 habitantes, que sobrevive además, gracias a la zafra de limón y la pesca.

La noticia causó fuerte conmoción en la comunidad, ya que más de 200 personas quedarían sin recursos.

El intendente Lima se comprometió a solicitar una reunión vía zoom con autoridades de Ancap para obtener información directa del Directorio, y evitar el cierre del semillero.

Milton Rodríguez, uno de los cañeros de Belén, habló en representación de los trabajadores y explicó el temor que ha causado la noticia «en una época bien complicada para los cortadores de caña».

«Somos 40 familias que vivimos en la cuerda floja, porque no sabemos si la empresa va a seguir o no, por eso solicitamos la colaboración de las autoridades departamentales», señaló.

El impacto que causó el posible cierre, se trasladó también a los comerciantes del pueblo, ya que de concertarse la medida, afectaría notoriamente el consumo y la economía del lugar.