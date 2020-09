Precisiones de Ademu- Montevideo sobre extensión del tiempo escolar

Asistencia no obligatoria y trabajo virtual vigente

Ante las versiones de prensa con relación a la extensión de los horarios de clases, ADEMU Montevideo, en palabras de su secretaria general Daysi Iglesias ha dado a conocer algunas precisiones sobre estas afirmaciones.

En las palabras de la dirigente el eje central estuvo relacionado con la llamada circular 35 del CODICEN, de la ANEP, del pasado 3 de setiembre por la cual se autoriza a los centros educativos públicos y privados a desarrollar actividades en el horario correspondiente de funcionamiento de los mismos.

En atención a lo que definió como “versiones inexactas de la prensa donde se dice que vuelve todo el horario y el funcionamiento normal”, la dirigente sindical expresó “que ello no es así” y que resulta fundamental aclarar lo que establece la mencionada circular número 35.

“Esta circular tiene un inciso A y un inciso B que deben cumplirse”, siendo el inciso B, según expresó, “el que debe articular toda propuesta educativa, lo primero que está en rigor y todos inspectores, directores y maestros debemos garantizar para el cumplimiento son los protocolos sanitarios, particularmente en lo referido a la higiene de los locales y a la distancia social”, expresó.

El mencionado inciso, dispone el mantenimiento total de las medidas sanitarias indicadas por lo protocolos con énfasis en el distanciamiento social sostenido, “así que no se trata de amontonar niños, ni de romper las relaciones de distancia social porque eso significa violar las disposiciones oficiales existentes en tiempo de pandemia”, señaló Iglesias.

La dirigente recordó que “los protocolos sanitarios dicen que se deben garantizar el tiempo de limpieza entre turno y turno, entre subgrupo y subgrupo, con tiempo de ventilación de los salones, por tanto, toda articulación de la presencialidad debe estar basada en el respeto al trabajo de los compañeros auxiliares que son quienes garantizan la mantención de la salud” y recalcó “no hay autoridad alguna que pueda exigir el incumplimiento de los protocolos sanitarios sin exponerse a ser señalada como persona que no está cumpliendo con la reglamentación vigente”.

En atención a ello, se comunica desde ADEMU Montevideo, “que sigue manteniéndose la flexibilidad de los equipos para la organización del funcionamiento como lo dispone la circular de Técnica vigente y sigue manteniéndose como aspecto central los protocolos sanitarios (,,,) otra de las cuestiones que deben tener en cuenta los equipos de maestros y los inspectores es que no está derogado el trabajo virtual (…) porque la educación, la asistencia no es obligatoria en tiempos de pandemia por disposición del presidente de la República, entonces en el trabajo del maestro debe quedar tiempo para el trabajo virtual, porque el maestro no va a realizar su trabajo virtual fuera de su horario”.

Para ADEMU Montevideo, recalcó la dirigente sindical, no hay dudas con relación a “que la organización tiene que tener como base al protocolo, tiempos para la limpieza de los auxiliares y distancia social, las prescripciones de las ampliaciones de los horarios y días, así como tener en cuenta también, la flexibilidad dispuesta por una circular de Técnica y refrendada por el CODICEN y tiene que tener en cuenta el hecho del trabajo virtual y el trabajo presencial, porque el trabajo virtual no está derogado y la asistencia a las instituciones sigue siendo sin ser obligatoria”.