Preguntan por Carlos Rodríguez del Deportivo Cali

Desde Colombia un intermediario preguntó por Carlos Rodríguez, para llevarlo al Deportivo Cali, no hay nada oficial; en las reuniones de ayer se adelantaron gestiones con Estoyanoff y Novick.

En la pasada jornada hubo contactos desde Colombia por el zaguero Carlos Rodríguez, la llamada fue de un intermediario a Roberto “Chiqui” García, representante junto a Carlos Manta del futbolista.

Lo concreto es que los representantes hablaron con Paco, el les dijo que estaba dispuesto a ir con determinadas condiciones y siempre y cuando sirviera en lo económico. Hablaron de números, los que fueron trasladados al intermediario y ahí están en el tire y afloje.

Pero nos confirman que no hay nada oficial, ni siquiera una nota membretada del Deportivo Cali mostrando interés, según nos dicen los representantes “Hasta que no haya nada oficial, es lo mismo que la nada, de esto llega mucho que después no se concreta, pero estamos hablando”.

En lo referente a las reuniones del lunes por la noche, hay un acercamiento muy grande con Fabián Estoyanoff y con marcel Novick, aseguran que ambos van a renovar, aunque aún no se firma.

En la semana continúan las negociaciones para las renovaciones.