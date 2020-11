Presencialidad plena, presupuesto y plan integral en el marco de la pandemia

¿Viniste a apagar la luz de la representación docente en Primaria?

El 4 de febrero, por resolución del Codicen, se termina la representación en los desconcentrados.

¿El documento ya ingresó al Consejo?

Lo presentamos el 9 de noviembre en el CEIP con la aspiración de que fuera elevado al Codicen; los otros dos consejeros no adoptaron posición porque supongo necesitarán tiempo para procesarlo y algunas diferencias en las propuestas hubo. El documento también lo tiene Juan Pérez, representante de los trabajadores, que lo va a a presentar para el orden del día del Codicen.

¿Los contenidos del documento están muy distanciados del rumbo general definido por Primaria?

Nosotros nos basamos en todo lo que es público desde el punto de vista científico y de la salud. También nos basamos en las lineas y en las metas para este quinquenio que propone la ANEP, sobre todo lo que hace a la continuidad educativa.

Tomamos en cuenta todos los puntos de vista que nos señalan los cuidados de salud mental de los niños con todo esto de sufrir falta de sociabilidad con el encierro, la situación económica de las familias que han perdido ingreso o incluso los trabajos por los horarios laborales que no acompasan esta presencialidad, o tener que contratar otra gente que se quede con los niños. Y el miedo general que provoca la pandemia, pero el miedo se combate con información y la que tenemos dice que lo que queda del año y el año que viene vamos a seguir con la misma situación.

Los científicos también nos dicen que de llegar la vacuna, no va a resolver el problema de un día para otro.

En muchos colegios privados ya hay una presencialidad completa.

Sí, y en colegios que tienen las mismas condiciones edilicias que muchos edificios públicos, y no ha habido brotes que surjan de menores de 12 años; los que ha habido han venido de afuera, así que no podemos esperar dos o tres años para que los niños estén todo el día en la escuela.

Tomando en cuenta que el nivel de riesgo de contagio subió a amarillo en algunos departamentos del país, ¿eso no modifica su postura?

Los científicos han dicho que los menores de doce años no son transmisores entre ellos, e incluso en algunas zonas de color rojo en otros lugares del mundo, donde todo se cierra, manifiestan que las escuelas se abran.

¿Este documento que ustedes presentan queda registrado como un acta? Porque a partir de febrero los mecanismos de hacer saber la opinión de los docentes no será igual.

Dejamos una constancia que podrán estar en desacuerdo o, no pero ya dejamos nuestra expresión; aspiramos a que el Plan Ceibal,el programa de Maestros Comunitarios, un programa que fortalece el vínculo escuela-familia-comunidad, los cursos de formación para los maestros y la producción de materiales como los libros de matemáticas, libros de lengua uno por niño, los maestros de apoyo, los programas de maestro itinerante, maestro integrador, que son muy importantes y han tenido muy buenos resultados, se sigan realizando y no se vean afectados por el recorte presupuestal. Insistiremos en que el Parlamento vote en el presupuesto recursos para seguir con estos programas. En todo el mundo estos recursos se refuerzan y Uruguay no lo está haciendo y eso lo vemos con gran preocupación.

¿Cuántos docentes hay en primaria?

Hoy son unos 24.000.

Con Pablo Caggiani El exrepresentante de los docentes expresó a Caras y Caretas que eliminar los consejos desconcentrados “es un problema porque se pierde lo específico de cada uno de los desconcentrados y el diálogo en los mismos; lo que queda son dos consejeros electos en Codicen pero muy lejos de la gestión concreta de los centros de enseñanza. Los mecanismos de participación seguirán siendo las Asambleas Técnicas Docentes (ATD) y la Federación Uruguaya de Magisterio, que siempre ha realizado propuestas de mejoras a las políticas educativas”.

El documento presentado

La educación como derecho: la universalización y permanencia como política educativa

La educación es un derecho humano universal y es deber del Estado garantizarlo durante toda la vida, así lo establece la Ley N° 18.437 del 12 de diciembre de 2008 (Ley de Educación). A su vez, consta en dicha norma que el Estado asegurará los derechos de las minorías y de quienes estén en especial situación de vulnerabilidad, a fin de asegurar la igualdad de oportunidades y la efectiva inclusión social. Complementariamente, podemos leer en la página de ANEP, respecto al Plan de Desarrollo Educativo 2020-2024, lo siguiente: “La Administración decidió priorizar al estudiante y sus aprendizajes, poniendo en el centro –precisamente– la mejora de los procesos de aprendizaje y la reducción de la inequidad, yendo al corazón mismo de los problemas. En ese sentido, se han establecido lineamientos estratégicos con el propósito de:

Ampliar el acceso, la retención, el egreso y mejorar el trayecto de todos los estudiantes en los diferentes ciclos de su formación, promoviendo aprendizajes de calidad. Montevideo, 9 de noviembre de 2020. Reducir la inequidad interna del sistema educativo y mejorar los aprendizajes de los estudiantes, con foco en los sectores de mayor vulnerabilidad educativa y social.

La presencialidad en centros educativos. Perjuicios-beneficios en la balanza. La inclinación por la presencialidad plena. Según el informe presentado por PNUD y Unicef es claro que «más de 144 millones de estudiantes en América Latina y el Caribe completaron cerca de 5 meses sin asistir a la escuela como consecuencia de las medidas de salud pública tomadas por los gobiernos ante la pandemia de covid-19. La crisis sanitaria ha representado un choque triple para los niños, niñas y adolescentes: el cierre prolongado de escuelas, el encierro por las medidas de confinamiento y la pérdida de seguridad económica en los hogares. Este choque triple tiene repercusiones en el corto y largo plazo que comprometen el desarrollo de toda una generación. Si bien los gobiernos de la región han puesto en marcha estrategias de educación a distancia que buscan mantener cierta continuidad en el aprendizaje y bienestar de los niños y adolescentes, estas soluciones han llegado de manera desigual y pueden agudizar aun más las brechas educativas que existían en la región antes de la pandemia». El pasado jueves 6 de noviembre, en conferencia de prensa, el GACH, a través de Rafael Radi, confirmó que los niños en edad escolar «se enferman poco, cuando se enferman tienen pocos síntomas, y estamos convencidos y seguros de que transmiten poco, lo que era una de las dudas que teníamos y lentamente se empieza a resolver». Con esos datos y en el actual contexto de «relativo control» de la situación epidemiológica, Radi reforzó lo que el GACH ya había planteado en agosto respecto de tomar acciones para aumentar la presencialidad en los centros educativos, aunque eso implique disminuir el distanciamiento físico establecido en los protocolos. «Si hay que disminuir un poco la distancia, hay que reforzar la ventilación, el uso de máscaras, la desinfección y tratar de hacer actividades al aire libre», afirmó, «plenamente ratificando la conceptualización de ir hacia una mayor presencialidad». Aseguró que el aumento del riesgo de contagio por disminuir la distancia física en las aulas «no es gigante», y advirtió, además, que siempre va a existir. «Si estamos esperando que alguien nos diga ‘el riesgo es cero’, entonces nunca vamos a abrir una escuela; ese riesgo tiene que ser asumido por toda la sociedad», dijo. Por su parte la Sociedad Uruguaya de Pediatría, el 6 de noviembre del corriente, emitió un comunicado en el que expresa su «preocupación por los escasos días habilitados en la semana para que cada niño asista a su centro educativo, situación que se registra principalmente en la educación pública. Los datos epidemiológicos actuales de Uruguay avalan la presencialidad plena, y es indiscutible el valor que tienen estos centros para el desarrollo y bienestar físico y psíquico de los niños y niñas, al igual que las consecuencias negativas asociadas a la inasistencia». Por lo antes mencionado, es necesario en lo que queda del año, destinar los ahorros generados por el cierre de escuelas para garantizar la presencialidad plena. Incrementar el presupuesto educativo, solicitando al Poder Ejecutivo un mensaje adicional que se vincule a situaciones de emergencias que mitiguen los efectos negativos sobre los aprendizajes. Sin estos recursos presupuestales, se verá muy comprometida la continuidad y el ejercicio pleno del derecho a la educación para todas y todos. Junto a la dotación de los recursos para finalizar este año y comenzar 2021, es necesario tener un plan claro y consensuado para avanzar en la presencialidad plena:

Las autoridades del Codicen, en coordinación con las autoridades de salud, deben establecer que se suspende la aplicación del distanciamiento de metro y medio establecido en el protocolo en aquellas zonas (departamentos, localidades o instituciones) que presenten niveles de riesgo que no ameriten sacrificar las actividades presenciales. Los centros afectados a la suspensión se actualizarán cada vez que sea necesario en virtud de las recomendaciones de las autoridades sanitarias.

Se deben implementar acciones específicas que preserven a niñas y niños que pertenecen a grupos de riesgo o que conviven estrechamente con personas que integran esos grupos a los efectos de garantizar el derecho a la educación.

Al ser una situación extremadamente dinámica se utilizarán todos los medios disponibles a los efectos de informar a comunidades y docentes del cambio en la situación de cada centro. Se debe adecuar GURI y GURI Familia a tales efectos además del resto de los medios disponibles.

Dotar de mayores recursos para las desinfecciones de los centros escolares. Las maestras y maestros en las escuelas, deben contar con la autorización escrita de Codicen para organizar sus grupos en las aulas con una distancia menor al metro y medio estipulado actualmente por protocolo.

Mtra. Gabriela Verde, consejera electa por los docentes. Consejo de Educación Inicial y Primaria.