Presentan proyecto para construcción de hotel 5 estrellas en Rocha

Como habiamos comentado en nota anterior, el Ministerio de Turismo ya había resuelto prorrogar para el día 20 de agosto de 2021 y en las mismas condiciones, el llamado Internacional para la Concesión y Explotación de un Hotel y Casino privado en la Costa Oceánica del departamento de Rocha.

Según informa el portal Diario del Este,“Se presentó una oferta de interés por la empresa Cima Fresca S.A para la construcción del hotel”, señaló el intendente de Rocha Alejo Umpiérrez, que más adelante informó que la empresa es una sociedad de capitales nacionales y extranjeros.

“La idea que tenemos con el llamado para la construcción de un hotel 5 estrellas es generar un segmento turístico de alta calidad que Rocha no tiene”, agregó el intendente en Mejor Hablar. Precisó que ese es el sector que puede asistir a un casino u hotel 5 estrellas, en un complejo próximo a la costa Atlántica.

La idea es que los interesados presenten mejoras al proyecto para luego concretar una licitación, según finalizó diciendo Umpiérrez.

Según informaron fuentes a Caras y Caretas Portal, el representante del grupo es un ex Inspector de Tránsito de la Intendencia de Rocha.

En diálogo con Caras y Caretas Portal, la edila y coordinadora de la Bancada Frenteamplista Bárbara Ferronato, el Frente Amplio no se ha expedido sobre el tema y seguramente lo hará una vez que el proyecto ingrese en la junta.

Ferronato expresó a titulo individual que ella apoya toda inversión que implique generar trabajo y mejoras para el departamento, pero que vieron con asombro y un poco de desazón la suspensión del llamado por motivos de la pandemia.

El ex intendente Anibal Pereyra manifestó a Caras y Caretas Portal que está observando con mucha atención como transcurre el proceso ya que «prorrogan el plazo en dos oportunidades (ahora hasta agosto) y aparece un inversor que dice que lo va hacer aunque no tenga permisos estatales y que en el proyecto incluyen un puerto, que no se como lo va a construir sin ley», expresó.