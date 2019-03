Presentaron a Álvaro Gutiérrez como nuevo técnico tricolor

El presidente de Nacional, José Decurnex, hizo la presentación del nuevo técnico Álvaro Gutiérrez en Los Céspedes, donde también concurrieron varios dirigentes en la cancha 1 del complejo deportivo tricolor.

Sin embargo llamó la atención la ausencia del manager, Iván Alonso, que si estuvo en la presentación de Eduardo Domínguez a quién el trajo.

Álvaro Gutiérrez fue campeón Uruguayo en el 2014 – 2015 con Nacional, está invicto en los clásicos y seguramente todo esto fue vital a la hora de la elección, pero también hay un estilo entre Domínguez y Gutiérrez muy diferentes, que no condicen con lo expresado por Alonso y Decurnex a principio de año.

El novel técnico dijo que él adapta su estilo a las características de los jugadores “he visto los partidos de Nacional y este es un plantel muy rico, con muchas variantes. No tengo el conocimiento cien por ciento del plantel porque no trabajar con ellos todos los días, una vez que si lo tenga voy a tomar las decisiones que me parezcan más adecuadas; trato de adaptar mi estilo a las características de mis jugadores, de acuerdo a lo que veo en los entrenamientos armo un sistema base y luego trato de minimizar las virtudes del rival, para hacer prevalecer las nuestras”.

Consultado sobre la doble competencia dijo: “Siempre pienso que hay que poner lo mejor que tengo en cada competencia”.

Luego se fue al entrenamiento, donde Zunino sufrió una molestia en el posterior y se le hace una ecografía para establecer la gravedad de la lesión; muy difícilmente pueda jugar el fin de semana por la torcedura en la rodilla. En la mañana del viernes volvieron a trabajar a puertas cerradas.