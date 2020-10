Presentaron los descargos por la expulsión de Saralegui que viaja a Buenos Aires

Los delegados de Peñarol, Juan Antonio Rodríguez y Gonzalo Moratorio, presentaron ante la Comisión de Disciplina los descargos por la expulsión del técnico Mario Saralegui frente al Atlético Paranaense, el fin de semana o los primeros días de la semana que viene saldrá el fallo que sin duda será muy duro.

Por otra parte se consultó si el técnico podía viajar a Buenos Aires con el plantel para el juego frente a Velez Sarsfield, a lo que se les contestó que si puede viajar y alojarse con el plantel en el hotel. Pero a la hora de la ida al estadio de Liniers el técnico no puede ir al vestuario, debe ver el partido de la tribuna, no puede dar indicaciones y por supuesto no tener contacto alguno con el plantel.