Presidente de Colonización estaba en campaña electoral antes de renunciar

El ahora renunciante presidente del Instituto Nacional de Colonización, Dr Julio Cardozo, ya participaba de actividades proselitistas previo a presentar su renuncia, lo que se suma a otras irregularidades dentro del Organismo, al que aún no fue designado como Director el representante frenteamplista Andrés Berterreche.

Según informa Panorama Informativo de Young, en San Javier- Río Negro, el día viernes 7 de agosto de 2020 en la reunión del local de la fomento estaban presentes en la mesa que presidía el evento, el señor Doctor Julio Cardozo presidente del INC y el Doctor Lafluf, diputado del departamento. En la reunión también estaba presente Shirley Cirone actual candidata a alcalde de San Javier por el Partido Nacional que había invitado gente de otros lados del departamento. En dicha reunión participaron además de público en general , 34 colonos; llamó la atención que en la mesa el Presidente del INC estuviera flanqueado por el diputado del departamento y la candidata a alcalde y que en la actividad de claro tinte proselitista, el presidente Cardozo no observara el tono de los discursos y su rol en dicha reunión.

El Dr. Julio Cardozo renunció a su cargo de presidente de Colonización para dedicarse a la campaña en Tacuarembó, donde es candidato, y asumirá como interino el subdirector del Correo Julio Silveira.

Durante la breve gestión de Cardozo se dieron algunas irregularidades en la designación del directorio.

Por un lado Un solo Uruguay denuncia que no fueron nombrados los directores representantes de las organizaciones sociales, siendo solo nombrados por cuotas políticas.

Hay designaciones como por ejemplo la del director Guido Machado cuya designación fue publicada en el Diario Oficial en una fecha que no coincide con la resolución del directorio, o la publicación también en el diario oficial de la designación de Andrés Berterreche , que sigue sin ser formalmente informado de la designación.

El 12 de mayo ya el Partido Colorado definió que el actual director de UTE, José Amy iba al Instituto Nacional de Colonización junto a Guido Machado. Amy estaba designado como director de Turismo y a ese lugar finalmente iba Martín Pérez Banchero.

Lo llamativo es que la convocatoria del Ministerio de Ganadería , a Utu y Udelar salió recién el 10 de junio, pero el 12 de mayo ya el Partido Colorado lo tenía definido.

Cardozo aplicando las nuevas resoluciones de la Ley de Urgente Consideración para Colonización, se había comprometido a devolver las tierras que debieron entregar entre otros, el secretario de presidencia Älvaro Delgado.

Entre las resoluciones del actual directorio, aun sin presencia de la oposición que voces empiezan a alertar, preocupan desde la designación de la gerenta general que es la técnica que hizo la tasación de las mejoras en las tierras de Álvaro Delgado , hasta resolver en el presupuesto la casi triplicación de las partidas de secretaria para los directores, mientras tienen planificado reducir el gasto y dejar de llenar vacantes y de comprar tierra.