Presidente del Parlamento neozelandés cuida al bebé de un diputado en pleno debate

Recientemente la sesión del Parlamento de Nueva Zelanda fue visitada por una persona muy especial que escuchó (aunque probablemente entre sueño y sueño) los debates sentado en la silla presidencial: un bebé recién nacido, hijo de uno de los legisladores.

«Normalmente, la silla presidencial solo la utilizamos los presidentes, pero hoy un VIP se ha sentado conmigo», tuiteó la máxima autoridad del órgano legislativo, Trevor Mallard, junto con un par de fotos en las que aparece con el pequeño, al que alimenta con un biberón mientras preside un debate.

Normally the Speaker’s chair is only used by Presiding Officers but today a VIP took the chair with me. Congratulations @tamaticoffey and Tim on the newest member of your family. pic.twitter.com/47ViKHsKkA

— Trevor Mallard (@SpeakerTrevor) August 21, 2019