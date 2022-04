Préstamo del BID: a una semana del plazo no está claro si la oposición dará los votos

Colorados todavía no tienen una definición al respecto y los blancos siguen esperando una respuesta del Ejecutivo de la IM.

A una semana para que se acabe el plazo y la Junta Departamental de Montevideo (JDM) vote el préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) de 70 millones de dólares para financiar un proyecto de plan de limpieza y saneamiento, todavía no hay una posición clara.

Las negociaciones han tenido idas y vueltas hace varios meses, por eso a mitad de febrero la JDM votó por unanimidad una prórroga de 70 días para seguir debatiendo el tema y por ahora no parece haber señales concretas de apoyo ni en el Partido Nacional (PN) ni en el Partido Colorado (PC).

La aprobación de estos temas requieren de una mayoría especial de 21 votos. El Frente Amplio tiene 18 ediles por lo que requiere tres votos que pueden provenir de los 8 del Partido Nacional, de los 4 del Partido Colorado y del único representante del Partido de la Gente.

En filas coloradas el principal interesado en que se apruebe el proyecto de la Intendencia de Montevideo (IM) es el titular de la cartera de Ambiente, Adrián Peña (coordinador general de Ciudadanos), ya que la iniciativa está alineada con los objetivos de ese ministerio.

Ciudadanos tiene dos ediles y, según señalaron fuentes coloradas, aún no es seguro que vayan a votar afirmativamente el préstamo y están esperando que terminen las negociaciones. De todos modos, aun si ambos ediles de Ciudadanos se inclinaran a apoyarlo, al FA le faltaría un voto más para aprobarlo.

En tanto, el edil colorado Matías Barreto, el único del sector Batllistas, señaló que hasta el momento “no hay una definición 100% de parte de ninguno de los cuatro” colorados, pero en su caso la tendencia es a no votarlo.

Leonel Aguirre, de Tercera Vía (sector liderado por el diputado Gustavo Zubía), señaló que no quiere “confirmar nada” antes de que se vaya a votar, por lo tanto, no hará pública su postura. “No me da para andar ventilando lo que voy a votar, porque además todos tenemos claro lo que es el préstamo. Cuando se vote, votaré”, indicó.

Finalmente desde el Partido Nacional siguen esperando la respuesta del Ejecutivo de la IM a un planteo que le hizo la bancada nacionalista. La propuesta sigue el espíritu de lo que ha pedido la oposición desde que se empezó a discutir el proyecto: pretende una mayor inversión en saneamiento “para beneficiar a mayor cantidad de montevideanos”. “La respuesta tenía que estar antes de la Semana Santa, pero la IM pidió más plazo para seguir analizando el tema.