Presupuesto: Andrade cuestionó recortes en vivienda

La Ley de Presupuesto Nacional que discute actualmente el Senado, tiene diferentes cuestionamientos. En las últimas horas la comisión que trabaja en el tema se reunió con una delegación del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT).

Luego del encuentro, el senador comunista Oscar Andrade fue muy crítico sobre el tema vivienda, y aseguró en rueda de prensa que «este es un Presupuesto que ensaya un recorte muy importante».

«Según las proyecciones del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) va a ser un año donde la economía va a recuperar lo perdido en 2020 y va a estar por encima de lo que estaba en 2019. Fíjese que en 2019 tuvimos más de 300 millones de dólares de inversión en vivienda y para 2021 vamos a tener 180, en el mejor de los casos 190 millones de dólares», apuntó Andrade.

El senador dijo ser «crítico» de este Presupuesto, «que lo que garantiza es que va a haber menos recursos para atender un tema sensible, y esto no fue lo que se prometió a la ciudadanía en la campaña electoral».

Andrade dijo que «el Presupuesto claramente es de ajuste», ya que «nadie puede discutir que hay un Presupuesto que destina menos recursos». «Están los números, si teníamos en el año 2019 con recursos que eran insuficientes, que reconocemos que aún eran insuficientes para atender un derecho humano fundamental como el de la vivienda, arriba de 300 millones de dólares, y hoy no vamos a llegar a 200, es evidente que tenemos un ajuste».

«Tenemos, además, preocupaciones. No solamente tenemos este ajuste sino que además la inversión en vivienda está colgada de alfileres porque tenemos un artículo que es el séptimo que dice que si no se llega a las metas fiscales la asignación no se ejecuta, y esto pasó en el 2000, que en función de las metas fiscales de los recursos que estaban destinados, un 32 % se recortó», advirtió Andrade.

«La historia demuestra que el lugar más fácil de recortar, porque no son salarios, es en general la inversión pública. Nosotros creemos que en un momento de crisis social y económica como la que tenemos, el papel del Estado tiene que ser relevante, no solamente en garantizar la cobertura social sino en garantizar el trabajo. La inversión pública en vivienda es multiplicadora desde el punto de vista del trabajo. El ahorro ahí termina saliendo muy caro», apuntó.

Andrade dijo que «en este escenario la salida no es con menos Estado sino que es con más Estado, y más en esta área particular, que además estuvo en la consideración pública en toda la campaña electoral».