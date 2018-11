Principio de acuerdo por el estatuto en la AUF

El lunes se enviará un nuevo proyecto de estatuto consensuado entre los equipos, los grupos de interés y la Comisión Interventora; quedan detalles por solucionar, aunque hay uno en el que no hay acuerdo aún.

La Comisión Interventora luego de la reunión con los clubes, que ya contamos, hizo una consulta a los grupos de interés y se está muy cerca de una solución para aprobar el estatuto de la AUF a votar el 30 de noviembre.

Bordaberry y el presidente de River estuvieron reunidos en Buenos Aires con Domínguez y Monserrat Giménez de Conmebol, allí se planteó que hay una conformación distinta del congreso, dentro del estatuto que se pretende votar.

Es claro el tema político, si no votan el 30 de noviembre, el 2 de diciembre están automáticamente suspendidos.

En la reunión de Bordaberry y Tucci se planteó el nuevo estatuto y quedaron que el lunes mandaban la nueva conformación y los puntos que faltan acordar ya prontos.

En cuanto al congreso se volvió a los 78 miembros y en los porcentajes está acordado que el fútbol profesional (“A” y “B”) tendrían 46 votos (59%); el fútbol amateur (Segunda B Nacional, OFI, Fútbol Sala, Fútbol Femenino, Liga Universitaria y ONFI) contarían con 18 votos (23%); y los grupos de interés (jugadores, árbitros y entrenadores) tendrían 14 votos (17%).

Como se podrá apreciar, volvuen a estar ONFI y la Liga Universitaria, ambas entrarán cuando se solucionen los problemas legales.

El congreso quedaría dispuesto de la siguiente manera:

32 votos en la Primera Profesional (A), 2 votos por cada equipo

14 votos de la Segunda Profesional (B), uno por equipo

7 votos para la Segunda B Nacional (C)

7 votos para OFI (Fútbol del Interior)

1 voto Fútbol Sala

1 voto Fútbol Femenino

1 voto ONFI (Organización Nacional del Fútbol Infantil)

1 voto la Liga Universitaria

11 votos los jugadores

2 votos los árbitros

1 voto los entrenadores

También cambia el Ejecutivo, se pasa a un cuerpo de siete personas: El presidente y este elige tres personas, un representante del fútbol profesional, otro de OFI y otro por los jugadores.

Se quitó la obligatoriedad de una mujer, de acuerdo a lo dicho a Caras y Caretas por quienes participaron de la reunión en Buenos Aires, no hay ninguna restricción de nada, todo lo que se puso es acordado. En el caso de la mujer no se descarta que haya alguna, pero no por su condición de mujer.

Otros dos puntos fueron acordados, uno que habrá lugar para la Liga Profesional, como ya estaba en el primero que se habló; el otro punto es que habrá voto secreto en los temas imortantes en lo político y lo económico.

Uno de los puntos ríspidos estaba en la conformación en la Comisión de Contralor y Trasparencia, se volvió al principio y habrá tres representantes, uno del fútbol profesional, uno del fútbol amateur y uno de los grupos de interés.

Aquí está el pequeño gran detalle; como se elige a cada uno de los integrantes de esta comisión, la última versión del estatuto decía 4/5 del congreso, es decir se necesitarían 63 votos de 78 para obtener la venia.

Los clubes querían que fuera por mayoría simple, lo que serían 40 votos de 78.

En la AUF toda la vida los temas importantes se dirimieron por los 2/3, incluso para elegir presidente, en este caso serían 52 votos de 78.

El primero parece ser imposible para ponerse de acuerdo, el segundo parece bajo para un tema importante y la tercera opción, puesta además por un legislador que no sabe ni de que trata el tema, parece la más justa.

Si se ajusta este tema es muy probable que el lunes este estatuto se envíe a FIFA y Conmebol, de esa manera el viernes 30 se aprueba el nuevo estatuto con por lo menos 13 votos de los 19 de la Asamblea General.