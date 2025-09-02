Hacete socio para acceder a este contenido

cambios

Promoción de Inversiones en el Proyecto de Ley de Presupuesto

Entre las medidas destacadas, se propone la creación de la Dirección Nacional de Incentivo a la Inversión.

Gabriel Oddone presentó cambios.

Gabriel Oddone presentó cambios.
Por María Noel Sanguinetti

El pasado 18 de agosto, el ministro de Economía y Finanzas presentó una serie de anuncios relacionados con la promoción de inversiones en el país, los cuales se incorporan en el Proyecto de Ley de Presupuesto. Entre las medidas destacadas, se propone la creación de la Dirección Nacional de Incentivo a la Inversión (DNII), que integrará la Dirección Nacional de Zonas Francas y la Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones (COMAP). Esta reestructuración busca agilizar y potenciar los procesos de inversión.

Además, se incorpora al Ministerio de Ambiente a la COMAP, lo que proporciona un enfoque más integral en la evaluación de proyectos, garantizando que se respeten los estándares ambientales. Asimismo, se mencionó la intención de reforzar el papel de Uruguay XXI, que asumirá la ejecución de políticas de post-inversión, con el objetivo de estimular la reinversión de las empresas extranjeras ya establecidas en el país.

Otra medida relevante anunciada estuvo la implementación de un régimen de beneficios fiscales destinado a empresas clasificadas como Literal E o en IRAE ficto, que presenten proyectos de inversión ante la Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE). Este incentivo buscará atraer más capital y fomentar el crecimiento económico.

De esta forma también esta el rol de la ANDE con algunos cambios relevantes en su rol y en el desarrollo de políticas orientadas a las Pymes.

Finalmente, se busca potenciar la utilización de la Ventanilla Única de Inversiones (VUI), mejorando su interconexión con diversas reparticiones del Estado para simplificar y facilitar el proceso de inversión.

Estas iniciativas se enmarcan de acuerdo a las declaraciones realizadas por el gobierno en el compromiso claro del gobierno para crear un ambiente propicio para las inversiones, con la expectativa de dinamizar la economía y generar empleos de calidad.

De los anuncios surgen claramente cambios en la vinculación del sector público con el privado, novedades en materia tributaria y cambios en políticas e instituciones lo que marca algunos cambios en lo que hace a la institucionalidad pública.

