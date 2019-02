Proponen a tres personalidades encabezadas por Enrique Iglesias para liderar diálogo en Venezuela

El jefe de la diplomacia mexicana, Marcelo Ebrad, anunció que la semana próxima el Mecanismo de Montevideo entablará contactos con el gobierno y la oposición venezolana e invitará a las tres personalidades consensuadas para contribuir al diálogo, lideradas por el excanciller uruguayo y expresidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Enrique Iglesias.

Ebrad dialogó con la prensa al finalizar la cumbre de ayer en la Torre Ejecutiva, y sus expresiones fueron recogidas por varios medios internacionales.

Ante la pregunta de por qué su gobierno no integra el GIC, respondió que ‘México no puede por mandato constitucional apoyar la injerencia política en otros países, no podemos participar en algo que implique que nosotros determinemos el proceso político electoral’.