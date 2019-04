Proyecto de ley orgánica militar: una iniciativa contra la impunidad

Por Lucía Barrios

La relación entre el gobierno y las fuerzas armadas ha sido conflictiva en las últimas semanas y muchos hablan de una crisis. Luego del fallo de un Tribunal de Honor, donde no se consideró censurable la confesión hecha por el teniente coronel José Nino Gavazzo de que en 1973 hizo desaparecer el cuerpo de un preso político, se mostró de forma claramente visible una cultura de la impunidad que viene operando en el país desde la dictadura. En ese contexto, el proyecto de reforma de la ley orgánica militar, que está siendo analizado en Diputados, es visto por el Frente Amplio (FA) como una iniciativa que lucha contra la impunidad.

El diputado por el MPP Carlos Rodríguez, el integrante de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos, Nilo Patiño, y el economista y vocero por el sector de la senadora Constanza Moreira, Gustavo Buquet, dijeron a Caras y Caretas que este proyecto de ley rompe con el deber de los subalternos de cumplir el mandato de los oficiales y les quita a los sectores militares más bajos la “mordaza” del abuso que sufren de los altos mandos.

“La actual ley orgánica militar lo que ha hecho es hacer posible el pacto de impunidad y silencio entre civiles y militares. No sólo por su visión sobre los tribunales de honor, sino por la obediencia que impulsa entre los subalternos y los jerárquicos. La actual ley es una mordaza para los sectores subalternos”, reflexionó el diputado Rodríguez.

“La actual ley orgánica militar lo que hace es perpetuar la impunidad. Cambiar esa ley es romper con el círculo vicioso de la impunidad”, dijo Patiño.

“Lo que va a modificar este nuevo proyecto es que un oficial se lo va a pensar dos veces si es conveniente castigar a un subalterno y la cantidad de coroneles va a bajar. Al poner límites a los oficiales, se está poniendo un freno a que se desarrolle un poder sobredimensionado de unas fuerzas armadas que tienen una cultura apegada a la doctrina nacional”, afirmó Buquet.

Los temas más importantes del proyecto

Esta iniciativa busca actualizar o reformar la ley orgánica vigente, que es del 74, y que fue impulsada a inicios de la dictadura, explicó Rodríguez.

“La ley de aquel entonces instauraba la doctrina de la seguridad nacional. Este proyecto viene a echar por tierra toda esa concepción y a reordenar a las fuerzas armadas. Desde el Frente entendemos que este proyecto debería haber llegado con más tiempo. Ahora está en discusión en la Cámara de Defensa de Diputados desde el año pasado. Estamos en una etapa de ajustes”, dijo el diputado.

Por su parte, Buquet explicó que la iniciativa establece una menor cantidad de coroneles; con ella se pasaría de tener 196 a 146.

Además, prohíbe los ascensos si no hay vacantes. “Actualmente, si hay algún coronel con los requisitos suficientes para ser ascendido, las fuerzas armadas pueden ascenderlo, aunque no haya vacantes. Eso se corta con este proyecto”, explicó Buquet.

“Estas propuestas fueron las que molestaron a los comandantes y al señor Manini Ríos”, agregó.

Otra propuesta es que a cualquier oficial o soldado que se le imparta una orden que sea violatoria de los derechos humanos, o implique cualquier delito, tiene que denunciarla como cualquier funcionario público. En caso de cometer el delito, el oficial subalterno es responsable del acto.

“Con ello se corta con la obediencia de vida y se les otorga a los funcionarios militares algunos derechos, sabemos que hay casos de abuso cometidos por oficiales a subalternos, por ejemplo, que les limpien las botas. En esos casos los funcionarios militares tendrán derecho a denunciarlo. Manini Ríos dice que estas ideas cortan con la pirámide de jerarquía militar, la obediencia y la disciplina del Ejército. Por tanto, cuestiona elementos centrales de derechos humanos”, agregó Buquet.

La educación de la impunidad

Es importante destacar que uno de los problemas que existen actualmente entre el gobierno y las fuerzas armadas es la base legal; pero no es el único: también hay que cambiar la educación que reciben los militares, afirmaron Patiño y Buquet.

Ambos consideraron que las escuelas militares impulsan la “doctrina de la seguridad nacional”, diciendo que las fuerzas armadas son el organismo clave para defender el orden interno.

“Pasan los años y los comandantes en jefe no dejan de hacer referencia implícita o explícita al período de la dictadura como algo necesario e incluso no dejan de reafirmar también el papel de las fuerzas armadas”, reflexionó Buquet.

“Para nosotros es muy importante modificar el ámbito legal. No importa si son 50 comandantes más o menos. Lo importante es ver que los militares de ahora están formados en la misma teoría y práctica de la dictadura militar y eso no se ha cambiado ni tocado. Esta discusión es muy importante, porque en definitiva se juzga parte de la democracia en ella”, afirmó Patiño.

La democracia “peligra” hacia el futuro, porque algunos oficiales siguen reivindicando al pasado, agregó.

En la misma sintonía, Buquet consideró que las “fuerzas armadas se han cerrado a la sociedad” y que desde la vuelta a la democracia no ha existido ni un solo mando dentro del Ejército -que es la fuerza principal porque tiene el 70 por ciento de los efectivos- que fuera democrático.

“De hecho, tenemos información fehaciente de espionaje militar en democracia a todos los partidos políticos y a las organizaciones sociales. Las fuerzas armadas se han cerrado a la sociedad. En realidad, la sociedad lo que quiere son unas FFAA modernas, democráticas, integradas y apegadas a las leyes. Para eso tiene que ser una institución que responda a los mandos civiles y a la Constitución. Pero siguen demostrando una y otra vez que eso no es así”, agregó.

Por su parte, Patiño consideró que todo lo que ha salido en los últimos días en los medios es lo que Familiares de Detenidos Desaparecidos viene denunciando hace mucho tiempo.

“Las aberraciones del pasado, las torturas, los asesinatos, las desapariciones no fueron cuestión de un trasnochado que estaba en las fuerzas armadas, no era un locura repentina o producto de excesos. En realidad, esto confirma que hubo una política institucional. Esto es lo que hay que romper. No puede ser que cuando hay un delito, para los militares no lo es”, agregó.

“Manini Ríos arremetió contra la democracia”

El caso de Manini Ríos, en su discurso de despedida, refleja de forma “directa” su “complicidad” con la “doctrina de la seguridad nacional y del terrorismo de Estado”, dijo Buquet.

“Manini argumentó de manera muy clara en contra de los tres poderes del Estado, por tanto, en contra de la democracia. Arremetió contra el Poder Judicial cuando sabemos que la sentencia por los 28 homicidios cometidos por Gavazzo y Silveira tuvo tres instancias. El excomandante se metió con uno de los poderes que es columna vertebral del Estado. Dice que el Poder Legislativo es opaco y que el Poder Ejecutivo está lleno de burócratas incompetentes. Finalmente dice que el Ejército es el único capaz de salvar a la ciudadanía”, señaló.

Con respecto a lo que ha ocurrido en los últimos días, Buquet sostuvo que el fallo del Tribunal de Honor exculpa a Gavazzo, pero lo juzga por haber traicionado a un compañero de armas, lo que muestra que los integrantes del tribunal “siguen comprometidos y cómplices con el terrorismo de Estado”.

Darío Pérez y partidos tradicionales

Según Rodríguez, el FA conformó una comisión integrada por diputados y senadores para analizar la iniciativa.

“Este es un mecanismo que venimos usando en varias leyes para cortar los plazos de tratamiento. Esperemos que pueda tener una aceptación y aprobación mayor que la de la gente del Frente Amplio. Ese es un objetivo que nos fijamos”, reflexionó.

El diputado agregó que en la Comisión bicameral están trabajando casi todos los sectores frenteamplistas. Consultado por la participación del grupo del diputado Darío Pérez (FA), quien se ha opuesto al impuesto a las altas pasividades militares en el año pasado, Rodríguez manifestó que ese sector no ha estado presente en las reuniones.

“El sector de Pérez no ha estado presente en esta comisión. La intención del FA es que este proyecto no cuente sólo con los votos de izquierda, sino que tenga un aval en lo posible de todos los partidos políticos. Creo que es posible llegar a acuerdos. Nadie ha manifestado la oposición total al proyecto. Incluso desde el Partido Independiente han manifestado propuestas”, agregó.

“El éxito del proyecto va a depender de la fuerza del gobierno y de los acuerdos que haga. Sin embargo, soy optimista. Creo que lo de Gavazzo ha conmocionado al ambiente político. Casi todo el mundo ha salido a condenarlo y eso es una cosa muy importante”, reflexionó Patiño.

Mientras tanto, Caras y Caretas intentó comunicarse con los legisladores Darío Pérez (FA), Ope Pasquet (Partido Colorado), Tabaré Viera (PC), Gustavo Penadés (Partido Nacional) y Javier García (PN) para conocer de primera mano su opinión sobre la reforma de la ley orgánica militar. Algunos manifestaron abiertamente que no estaban manejando este tema y otros optaron por ignorar la solicitud.

Algunos hechos que llaman la atención

Discurso de despedida de Manini Ríos, en el cual critica al Poder Ejecutivo y al Legislativo.

Guido Manini Ríos sostuvo en su despedida como comandante en jefe que se enfrentó a “las falsedades de burócratas incapaces de ver la realidad”. Consideró que sus declaraciones sobre el accionar de la Justicia -las cuales motivaron su cese- demostraban que “el Poder Judicial actuó sin pruebas y sin respetar los principios elementales del derecho”.

“Dejo un Ejército unido, consciente de ser cada vez más la esperanza de los más desesperados, un Ejército que es una de las instituciones del país con mayor prestigio y reconocimiento por parte del pueblo uruguayo”, agregó.

Alonso: Manini Ríos sería un “excelente” ministro de Defensa del PN

La senadora y precandidata del Partido Nacional, Verónica Alonso, dijo a Montevideo Portal que Manini Ríos sería un “excelente” ministro de Defensa del su partido, en caso de que llegue al gobierno.

Lacalle Pou defendió a Manini Ríos cuando fue destituido

El senador y precandidato Luis Lacalle Pou defendió a Manini Ríos cuando fue destituido. Dijo que, a pesar de que el mecanismo de destitución es un “resorte institucional”, desde su punto de vista fue injusto el cese.

“Desde mi punto de vista, el general cumplió cabalmente su mandato, respetó la Constitución y la ley. Fue un digno comandante en jefe, reconocido por militares y civiles, entre los que está quien habla”, dijo el legislador blanco a Subrayado.

Sector de Sanguinetti volvió a lanzar lista de Pacheco

Según la diaria, dentro del sector del expresidente Julio María Sanguinetti se relanzó la lista de Pacheco, con propuestas de medidas prontas de seguridad y de militares patrullando sin “depender de policías”.

Manini Ríos lanzó su candidatura a la Presidencia

Después de meses de especulaciones, el miércoles Manini Ríos decidió entrar en la arena política. Será precandidato por el Partido Cabildo Abierto.