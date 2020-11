Que laude la ciudadanía sin agravios de por medio

A partir de entonces se desencadenó una ofensiva por parte de un conjunto de legisladores que sistemáticamente se dedicaron a atacar a nuestra organización sindical. Esta tesitura llevó al presidente del Pit-Cnt Fernando Pereira a preguntarse «cuáles son los motivos que los impulsan, si se proponen sembrar el descrédito sobre los dirigentes sindicales, o «si no han comprendido que defender la libertad sindical es defender la democracia».

Pereira manifestó que el movimiento sindical no está dispuesto a aceptar que «a los empujones nos cambien las ideas» y señaló además que este hostigamiento es «una invitación al conflicto».

Todo indica que para este núcleo reaccionario no hay mejor defensa que un buen ataque, como se diría en lenguaje futbolístico, pensando que de esta manera se puede limitar la capacidad de respuesta de los sindicatos. No es la primera vez que amenazan al movimiento de los trabajadores con la reglamentación sindical, y con una infinitamente menor afiliación que la actual logramos dejar por el camino intentos de ese estilo.

Llama la atención que esta «arremetida baguala» no tenga en cuenta algo que Fernando Pereira recordó: «El propio Lacalle dijo que teníamos todo el derecho a plantear un referéndum contra la LUC y la que va laudar es la ciudadanía. Si tenemos algún argumento más fuerte que los del Gobierno ganaremos y si no, perderemos, pero todo en un juego democrático. Lo que no vale en la democracia es bastardear el debate».

También es sugestivo el hecho de que estas reacciones airadas provengan de los sectores que apoyaron recursos contra la Ley Trans y la Ley de Salud Sexual y Reproductiva, o apoyaron la reforma de la Constitución con la campaña Vivir sin Miedo. En palabras de Pereira, «ahora que el Pit-Cnt lanza una campaña se entiende que puede estar afectando la institucionalidad».

A no ser que el presidente de la República tenga un doble discurso y deje en manos de peones esta tarea sucia de desprestigio e intimidación, debería hacer uso de la conducción vertical que estila para disciplinar a su tropa y dejar que laude la ciudadanía para que impere la democracia y evitar que se construya una grieta en nuestra democracia.